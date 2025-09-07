Універсальні аксесуари — доповнять будь-який образ

Аксесуари, що мають бути в кожної — підійдуть під усе
Аксесуари — це завершальний акорд в будь-якому образі. Вони доповнюють його та додають характеру. Деякі з них підійдуть лише на особливий випадок, а деякі аксесуари — універсальні.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які аксесуари найуніверсальніші
Сережки-кільця
Така прикраса пасуватиме усім. До того ж сережки-кільця підійдуть до різних образів: романтичного, стриманого, святкового чи повсякденного. Цей аксесуар сміливо можна назвати найуніверсальнішим, адже він ніколи не виходить з моди та пасує до всього.
Тонкі ланцюжки та браслети
Якщо ви шукаєте прикрасу, яку не потрібно змінювати для різних образів, зверніть увагу на тонкі ланцюжки. На шиї такий аксесуар має ніжний та елегантний вигляд, він пасуватиме до будь-якого луку. Це ж стосується й браслетів — мінімалістичні моделі не втрачають актуальність роками.
Шкіряний ремінь
Такий аксесуар стане ідеальним доповненням до будь-чого: штанів, спідниці чи сукні. При цьому його форми та розміри можуть бути різними — від світло молочних тоненьких моделей до чорних широких ременів.
Маленька чорна сумка
Така сумка, як чорна сукня, має бути в кожної дівчини. Це безпрограшний варіант, що підійде абсолютно до всього. Доповнюйте нею хоч класичний образ на роботу, хоч витончений лук на вечір.
Ці аксесуари ніколи не вийдуть з моди та справді будуть пасувати геть під усе. Найкраща модна інвестиція, що точно вас не підведе.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які аксесуари для волосся стали культовими. Їх хочуть усі.
Також ми розповідали про те, як зробити рюкзак трендовим акцентом. Образ з ним заграє новими фарбами.
Читайте Новини.LIVE!