Універсальні аксесуари — доповнять будь-який образ

Аксесуари — це завершальний акорд в будь-якому образі. Вони доповнюють його та додають характеру. Деякі з них підійдуть лише на особливий випадок, а деякі аксесуари — універсальні.

Які аксесуари найуніверсальніші

Сережки-кільця

Така прикраса пасуватиме усім. До того ж сережки-кільця підійдуть до різних образів: романтичного, стриманого, святкового чи повсякденного. Цей аксесуар сміливо можна назвати найуніверсальнішим, адже він ніколи не виходить з моди та пасує до всього.

Сережки-кільця. Фото: Instagram

Тонкі ланцюжки та браслети

Якщо ви шукаєте прикрасу, яку не потрібно змінювати для різних образів, зверніть увагу на тонкі ланцюжки. На шиї такий аксесуар має ніжний та елегантний вигляд, він пасуватиме до будь-якого луку. Це ж стосується й браслетів — мінімалістичні моделі не втрачають актуальність роками.

Тонкий ланцюжок на шиї. Фото: Instagram

Шкіряний ремінь

Такий аксесуар стане ідеальним доповненням до будь-чого: штанів, спідниці чи сукні. При цьому його форми та розміри можуть бути різними — від світло молочних тоненьких моделей до чорних широких ременів.

Шкіряні ремені. Фото: Instagram

Маленька чорна сумка

Така сумка, як чорна сукня, має бути в кожної дівчини. Це безпрограшний варіант, що підійде абсолютно до всього. Доповнюйте нею хоч класичний образ на роботу, хоч витончений лук на вечір.

Чорна сумка. Фото: Instagram

Ці аксесуари ніколи не вийдуть з моди та справді будуть пасувати геть під усе. Найкраща модна інвестиція, що точно вас не підведе.

