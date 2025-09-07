Відео
Головна Fashion Аксесуари, що мають бути в кожної — підійдуть під усе

Аксесуари, що мають бути в кожної — підійдуть під усе

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 09:19
Універсальні аксесуари — доповнять будь-який образ
Круглі золоті сережки. Фото: Freepik

Аксесуари — це завершальний акорд в будь-якому образі. Вони доповнюють його та додають характеру. Деякі з них підійдуть лише на особливий випадок, а деякі аксесуари — універсальні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які аксесуари найуніверсальніші

Сережки-кільця

Така прикраса пасуватиме усім. До того ж сережки-кільця підійдуть до різних образів: романтичного, стриманого, святкового чи повсякденного. Цей аксесуар сміливо можна назвати найуніверсальнішим, адже він ніколи не виходить з моди та пасує до всього.

Які аксесуари будуть універсальними
Сережки-кільця. Фото: Instagram

Тонкі ланцюжки та браслети

Якщо ви шукаєте прикрасу, яку не потрібно змінювати для різних образів, зверніть увагу на тонкі ланцюжки. На шиї такий аксесуар має ніжний та елегантний вигляд, він пасуватиме до будь-якого луку. Це ж стосується й браслетів — мінімалістичні моделі не втрачають актуальність роками.

Які аксесуари будуть універсальними
Тонкий ланцюжок на шиї. Фото: Instagram

Шкіряний ремінь

Такий аксесуар стане ідеальним доповненням до будь-чого: штанів, спідниці чи сукні. При цьому його форми та розміри можуть бути різними — від світло молочних тоненьких моделей до чорних широких ременів.

Які аксесуари будуть універсальними
Шкіряні ремені. Фото: Instagram

Маленька чорна сумка

Така сумка, як чорна сукня, має бути в кожної дівчини. Це безпрограшний варіант, що підійде абсолютно до всього. Доповнюйте нею хоч класичний образ на роботу, хоч витончений лук на вечір.

Які аксесуари будуть універсальними
Чорна сумка. Фото: Instagram

Ці аксесуари ніколи не вийдуть з моди та справді будуть пасувати геть під усе. Найкраща модна інвестиція, що точно вас не підведе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які аксесуари для волосся стали культовими. Їх хочуть усі.

Також ми розповідали про те, як зробити рюкзак трендовим акцентом. Образ з ним заграє новими фарбами.

мода сумки аксесуари прикраси сережки
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
