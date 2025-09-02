Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Не лише мода — справжня історія появи сонячних окулярів

Не лише мода — справжня історія появи сонячних окулярів

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:40
Несподіване походження сонячних окулярів — давня мода
Дівчина в окулярах. Фото: freepik.com

Сонцезахисні окуляри здаються нам звичним аксесуаром, без якого важко уявити літо. Але їхня історія почалася набагато раніше, ніж може здатися.

Новини.LIVE поділиться цікавими фактами з цього приводу.

Реклама
Читайте також:

Ще у Стародавньому Єгипті люди вигадали спосіб захистити очі від пекучого сонця: вони використовували спеціальні гладкі камені з прорізами. Через ці маленькі щілини можна було дивитися, а яскраве світло вже не так різало очі.

У якому столітті вперше зʼявились сонцезахисні окуляри

Зовсім іншу роль окуляри отримали в Китаї у XII столітті. Там судді носили темні пластини з кварцу під час слухань. Вони не стільки рятували від сонця, скільки ховали емоції суддів, аби ніхто не здогадався, що вони думають про підсудних.

У Європі мода на окуляри прийшла у XVIII столітті. Аристократи носили лінзи із зеленуватого скла, щоб вберегти очі від світла. Згодом скло стали затемнювати сильніше, і це вже було більше схоже на сучасні сонцезахисні окуляри.

Сонцезахисні окуляри повертаються в тренди кожного літа
Сонцезахисні окуляри. Фото: freepik.com

Справжній переворот стався у ХХ столітті. У 1936 році з’явилися легкі пластикові лінзи — практичні й з хорошим захистом від ультрафіолету. Відтоді окуляри почали швидко завойовувати популярність не лише як захисний засіб, а й як елемент стилю.

У 1960-х вони остаточно закріпилися в моді. Культура пляжного відпочинку, голлівудські зірки й нові дизайнерські форми зробили сонцезахисні окуляри символом індивідуальності.

Окуляри завжди додають індивідуальності
Дівчина в яскравих окулярах. Фото: freepik.com

Сьогодні ми маємо сотні варіантів: від класичних авіаторів до масивних моделей у стилі ретро. І хоча вони залишаються насамперед захистом від сонця, для багатьох це ще й спосіб виразити себе.

Отже, шлях від кам’яних пластин до модних аксесуарів був довгим і цікавим. Сонцезахисні окуляри стали справжнім поєднанням функціональності, стилю та технологій — і точно ще не раз здивують нас новими формами.

Раніше ми писали про те, які сонцезахисні окуляри носять Дорофєєва та Сумська. 

Також ми повідомляли, які сонцезахисні окуляри вже стали антитрендовими.

мода аксесуари цікаві факти сонцезахисні окуляри стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації