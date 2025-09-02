Несподіване походження сонячних окулярів — давня мода

Дівчина в окулярах. Фото: freepik.com

Сонцезахисні окуляри здаються нам звичним аксесуаром, без якого важко уявити літо. Але їхня історія почалася набагато раніше, ніж може здатися.

Ще у Стародавньому Єгипті люди вигадали спосіб захистити очі від пекучого сонця: вони використовували спеціальні гладкі камені з прорізами. Через ці маленькі щілини можна було дивитися, а яскраве світло вже не так різало очі.

У якому столітті вперше зʼявились сонцезахисні окуляри

Зовсім іншу роль окуляри отримали в Китаї у XII столітті. Там судді носили темні пластини з кварцу під час слухань. Вони не стільки рятували від сонця, скільки ховали емоції суддів, аби ніхто не здогадався, що вони думають про підсудних.

У Європі мода на окуляри прийшла у XVIII столітті. Аристократи носили лінзи із зеленуватого скла, щоб вберегти очі від світла. Згодом скло стали затемнювати сильніше, і це вже було більше схоже на сучасні сонцезахисні окуляри.

Сонцезахисні окуляри. Фото: freepik.com

Справжній переворот стався у ХХ столітті. У 1936 році з’явилися легкі пластикові лінзи — практичні й з хорошим захистом від ультрафіолету. Відтоді окуляри почали швидко завойовувати популярність не лише як захисний засіб, а й як елемент стилю.

У 1960-х вони остаточно закріпилися в моді. Культура пляжного відпочинку, голлівудські зірки й нові дизайнерські форми зробили сонцезахисні окуляри символом індивідуальності.

Дівчина в яскравих окулярах. Фото: freepik.com

Сьогодні ми маємо сотні варіантів: від класичних авіаторів до масивних моделей у стилі ретро. І хоча вони залишаються насамперед захистом від сонця, для багатьох це ще й спосіб виразити себе.

Отже, шлях від кам’яних пластин до модних аксесуарів був довгим і цікавим. Сонцезахисні окуляри стали справжнім поєднанням функціональності, стилю та технологій — і точно ще не раз здивують нас новими формами.

