Неожиданное происхождение солнечных очков — древняя мода

Солнцезащитные очки кажутся нам привычным аксессуаром, без которого трудно представить лето. Но их история началась гораздо раньше, чем может показаться.

Еще в Древнем Египте люди придумали способ защитить глаза от палящего солнца: они использовали специальные гладкие камни с прорезями. Через эти маленькие щели можно было смотреть, а яркий свет уже не так резал глаза.

В каком веке впервые появились солнцезащитные очки

Совсем другую роль очки получили в Китае в XII веке. Там судьи носили темные пластины из кварца во время слушаний. Они не столько спасали от солнца, сколько прятали эмоции судей, чтобы никто не догадался, что они думают о подсудимых.

В Европе мода на очки пришла в XVIII веке. Аристократы носили линзы из зеленоватого стекла, чтобы уберечь глаза от света. Со временем стекла стали затемнять сильнее, и это уже было больше похоже на современные солнцезащитные очки.

Настоящий переворот произошел в ХХ веке. В 1936 году появились легкие пластиковые линзы — практичные и с хорошей защитой от ультрафиолета. С тех пор очки начали быстро завоевывать популярность не только как защитное средство, но и как элемент стиля.

В 1960-х они окончательно закрепились в моде. Культура пляжного отдыха, голливудские звезды и новые дизайнерские формы сделали солнцезащитные очки символом индивидуальности.

Сегодня мы имеем сотни вариантов: от классических авиаторов до массивных моделей в стиле ретро. И хотя они остаются прежде всего защитой от солнца, для многих это еще и способ выразить себя.

Таким образом, путь от каменных пластин до модных аксессуаров был долгим и интересным. Солнцезащитные очки стали настоящим сочетанием функциональности, стиля и технологий — и точно еще не раз удивят нас новыми формами.

