Антитрендові аксесуари — чому це більше ніхто не носить

Сумка з перлів. Фото: Instagram

Деякі аксесуари можуть доповнити образ та зробити його по-справжньому стильним, або ж навпаки — вщент зіпсувати. Все залежить від того, які варіанти ви оберете, адже дещо вже давно вийшло з моди та вважається антитрендовим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які аксесуари більше не в моді

Подвійні та потрійні гаманці

Тим, хто прагне бути у тренді, варто забути про подвійні та потрійні гаманці, які складаються. Вони стали справжнім символом несмаку. Натомість стилісти рекомендують обирати тонкий футляр для візитівок. В ньому можна зберігати все необхідне — картки чи готівку. Або ж зверніть увагу на суцільні гаманці.

Потрійний гаманець. Фото: Instagram

Камінчик на ланцюжку

Довгий час така проста, але елегантна прикраса вважалась трендовою, але зараз ланцюжок з камінчиком вийшов з моди. Стилісти вважають, що краще віддавати перевагу масивним прикрасам чи чокерам. Також в тренді зараз багатошарові кольє.

Перлина на ланцюжку. Фото: Instagram

Сумочки з бісеру чи перлинок

Ще декілька років тому цей аксесуар був мрією усіх модниць, однак зараз така сумка стала антитрендовою. Краще обирати стриманіші моделі, наприклад, однотонні шкіряні сумки. Вони будуть модними завжди.

Сумка з перлин. Фото: Instagram

Шпильки з перлами

Великі шпильки з перлами були на піку популярності кілька сезонів назад, здається, їх носили всі дівчата. Однак зараз такий аксесуар очолив рейтинг антитрендів. Краще обирати більш мінімалістичні варіанти.

Шпильки з перлами. Фото: Instagram

Якщо ви хочете бути в тренді, краще залишити ці аксесуари в минулому. Вони лише зіпсують образ та зроблять його застарілим.

