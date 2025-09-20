Відео
Головна Fashion Справжній антитренд — які аксесуари більше не в моді

Справжній антитренд — які аксесуари більше не в моді

Дата публікації: 20 вересня 2025 09:19
Антитрендові аксесуари — чому це більше ніхто не носить
Сумка з перлів. Фото: Instagram

Деякі аксесуари можуть доповнити образ та зробити його по-справжньому стильним, або ж навпаки — вщент зіпсувати. Все залежить від того, які варіанти ви оберете, адже дещо вже давно вийшло з моди та вважається антитрендовим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які аксесуари більше не в моді

Подвійні та потрійні гаманці

Тим, хто прагне бути у тренді, варто забути про подвійні та потрійні гаманці, які складаються. Вони стали справжнім символом несмаку. Натомість стилісти рекомендують обирати тонкий футляр для візитівок. В ньому можна зберігати все необхідне — картки чи готівку. Або ж зверніть увагу на суцільні гаманці.

Які аксесуари більше не в моді
Потрійний гаманець. Фото: Instagram

Камінчик на ланцюжку

Довгий час така проста, але елегантна прикраса вважалась трендовою, але зараз ланцюжок з камінчиком вийшов з моди. Стилісти вважають, що краще віддавати перевагу масивним прикрасам чи чокерам. Також в тренді зараз багатошарові кольє.

Які аксесуари більше не в моді
Перлина на ланцюжку. Фото: Instagram

Сумочки з бісеру чи перлинок

Ще декілька років тому цей аксесуар був мрією усіх модниць, однак зараз така сумка стала антитрендовою. Краще обирати стриманіші моделі, наприклад, однотонні шкіряні сумки. Вони будуть модними завжди.

Які аксесуари більше не в моді
Сумка з перлин. Фото: Instagram

Шпильки з перлами

Великі шпильки з перлами були на піку популярності кілька сезонів назад, здається, їх носили всі дівчата. Однак зараз такий аксесуар очолив рейтинг антитрендів. Краще обирати більш мінімалістичні варіанти.

Які аксесуари більше не в моді
Шпильки з перлами. Фото: Instagram

Якщо ви хочете бути в тренді, краще залишити ці аксесуари в минулому. Вони лише зіпсують образ та зроблять його застарілим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка стала трендом цього сезону. Її хочуть усі модниці.

Також ми розповідали про те, які аксесуари будуть універсальними. Вони підійдуть абсолютно під усе.

мода сумки аксесуари антитренди прикраси
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
