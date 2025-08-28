Видео
Как правильно сказать на украинском — "каблучка" или "перстень"

Как правильно сказать на украинском — "каблучка" или "перстень"

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:36
Как назвать "кольцо" на украинском - ответ удивит
Девушка с красивым кольцом. Фото: Freepik

В повседневной жизни мы так привыкаем к знакомым вещам и словам, что даже не задумываемся, откуда они взялись и действительно ли являются украинскими. Поэтому при переходе на родной язык сложнее всего бывает заменить именно бытовые слова. Например, привычное "кольцо" — это на самом деле русизм, которого в украинском нет.

Издание Оbozrevatel объяснило, как же правильно сказать это слово на украинском.

Читайте также:

Актуальные варианты, как сказать "кольцо" на украинском

Кільцо — самое простое и прямое соответствие. Это слово звучит естественно и имеет свои благозвучные формы: "колечко", "коло".

Перстень — красивый и несколько торжественный вариант. Так часто называют украшения с камнями или печатью, но им можно обозначить любое кольцо, ведь происходит от слова "перст" — палец.

Каблучка — еще один полный синоним. Оно мягкое и мелодичное, подходит для любого украшения независимо от материала или формы.

Обручка — имеет особый смысл. Это кольцо символизирует помолвку или брак, поэтому слово используется преимущественно в этом значении.

Обідець — диалектное, редко употребляемое, но очень милое слово. Оно происходит от "обод" и употреблялось как ласкательное название украшения на пальце.

Каблучку можна назвати по-різному українською
Стильные украшения у девушки. Фото: Freepik

Почему это важно знать

Когда мы заменяем "кольцо" на "кільце", "перстень" или "каблучку", то не просто говорим правильно — мы чувствуем украинский язык ближе, даем ему место в повседневности. А со временем именно эти слова становятся естественными и родными.

Ранее мы писали о том, какое кольцо можно купить только один раз в жизни.

Также мы сообщали, за какую сумму Роналду купил обручальное кольцо своей возлюбленной.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
