Як правильно сказати українською — "каблучка" чи "перстень"

Як правильно сказати українською — "каблучка" чи "перстень"

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:36
Як назвати "кольцо" українською — відповідь здивує
Дівчина з гарною каблучкою. Фото: Freepik

У щоденному житті ми так звикаємо до знайомих речей і слів, що навіть не замислюємося, звідки вони взялися і чи справді є українськими. Тому під час переходу на рідну мову складніше за все буває замінити саме побутові слова. Наприклад, звичне "кольцо" — це насправді русизм, якого в українській немає.

Видання Оbozrevatel пояснило, як же правильно сказати це слово українською.

Актуальні варіанти, як сказати "кольцо" українською

Кільце — найпростіший і прямий відповідник. Це слово звучить природно й має свої милозвучні форми: "колечко", "коло".

Перстень — красивий і дещо урочистий варіант. Так часто називають прикраси з камінням чи печаткою, але ним можна позначити будь-яке кільце, адже походить від слова "перст" — палець.

Каблучка — ще один повний синонім. Воно м’яке й мелодійне, підходить для будь-якої прикраси незалежно від матеріалу чи форми.

Обручка — має особливий сенс. Це кільце символізує заручини чи шлюб, тож слово використовується переважно у цьому значенні.

Обідець — діалектне, рідковживане, але дуже миле слово. Воно походить від "обід" і вживалося як пестлива назва прикраси на пальці.

Каблучку можна назвати по-різному українською
Стильні прикраси у дівчини. Фото: Freepik

Чому це важливо знати

Коли ми замінюємо "кольцо" на "кільце", "перстень" чи "каблучку", то не просто говоримо правильно — ми відчуваємо українську мову ближче, даємо їй місце у щоденності. А з часом саме ці слова стають природними й рідними.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
