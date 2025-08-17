Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Про цю обручку мріють всі — можна купити лише раз у житті

Про цю обручку мріють всі — можна купити лише раз у житті

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 09:19
Обручка Darry Ring — новий тренд, який підкорив серця дівчат
Обручка Darry Ring. Фото з Instagram

Китайський ювелірний бренд вразив всіх концепцією, яка стала справжнім трендом серед молодят. Його обручка Darry Ring — це вже не просто прикраса чи символічний аксесуар, а справжній доказ вічного кохання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

В чому особливість обручки Darry Ring

Творці обручки Darry Ring вирішили перетворити процес купівлі прикраси на справжню обітницю кохання. Недостатньо просто мати гроші, аби придбати її. Задум полягає в тому, що кожен чоловік може купити обручку лише раз у житті й тільки для однієї жінки. Відтак процес купівлі досить прискіпливий.

Чому всі дівчата у захваті від обручки Darry Ring
Обручка Darry Ring. Фото з Instagram

Аби придбати обручку Darry Ring, покупець має пройти перевірку особистості. Відтак, чоловік повинен показати паспорт та підписати договір. Документ підтверджує купівлю каблучки для тієї самої єдиної коханої. Після проходження такої серйозної процедури молодята отримають сертифікат справжності, який буде мати унікальний персональний номер.

Чому всі дівчата у захваті від обручки Darry Ring
Договір та каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Навіть якщо в майбутньому чоловік захоче змінити думку та купити каблучку іншій дівчині, зробити це буде неможливо. Відтак придбання такої прикраси вважається справжнім доказом серйозних намірів та щирих почуттів.

Скільки коштує обручка Darry Ring

Darry Ring — це така собі гарантія любові до однієї людини. Форми та виконання прикраси можуть бути різними. Від цього й залежить її ціна. 

На офіційному сайті бренду вартість каблучок стартує від 600 доларів. Найдешевший варіант — це мінімалістична обручка, яка має стриманий, але дуже ніжний вигляд.

Скільки коштує найдорожча обручка Darry Ring
Найдешевша каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Найдорожча обручка коштує 251 тисячу доларів. Вона оздоблена камінням та має просто розкішний вигляд.

Скільки коштує найдешевша обручка Darry Ring
Найдорожча каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Незалежно від того, скільки буде коштувати прикраса, вимоги до придбання залишаться незмінними. Бренд зазначає, що таким чином сповідує філософію одного кохання на все життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує обручка, яку Роналду обрав для пропозиції коханій.

Також ми розповідали про те, як носити каблучку так, аби вона служила вам справжнім оберегом.

весілля тренди аксесуари наречена прикраси
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації