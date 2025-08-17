Обручка Darry Ring — новий тренд, який підкорив серця дівчат

Обручка Darry Ring. Фото з Instagram

Китайський ювелірний бренд вразив всіх концепцією, яка стала справжнім трендом серед молодят. Його обручка Darry Ring — це вже не просто прикраса чи символічний аксесуар, а справжній доказ вічного кохання.

В чому особливість обручки Darry Ring

Творці обручки Darry Ring вирішили перетворити процес купівлі прикраси на справжню обітницю кохання. Недостатньо просто мати гроші, аби придбати її. Задум полягає в тому, що кожен чоловік може купити обручку лише раз у житті й тільки для однієї жінки. Відтак процес купівлі досить прискіпливий.

Обручка Darry Ring. Фото з Instagram

Аби придбати обручку Darry Ring, покупець має пройти перевірку особистості. Відтак, чоловік повинен показати паспорт та підписати договір. Документ підтверджує купівлю каблучки для тієї самої єдиної коханої. Після проходження такої серйозної процедури молодята отримають сертифікат справжності, який буде мати унікальний персональний номер.

Договір та каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Навіть якщо в майбутньому чоловік захоче змінити думку та купити каблучку іншій дівчині, зробити це буде неможливо. Відтак придбання такої прикраси вважається справжнім доказом серйозних намірів та щирих почуттів.

Скільки коштує обручка Darry Ring

Darry Ring — це така собі гарантія любові до однієї людини. Форми та виконання прикраси можуть бути різними. Від цього й залежить її ціна.

На офіційному сайті бренду вартість каблучок стартує від 600 доларів. Найдешевший варіант — це мінімалістична обручка, яка має стриманий, але дуже ніжний вигляд.

Найдешевша каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Найдорожча обручка коштує 251 тисячу доларів. Вона оздоблена камінням та має просто розкішний вигляд.

Найдорожча каблучка Darry Ring. Фото з Instagram

Незалежно від того, скільки буде коштувати прикраса, вимоги до придбання залишаться незмінними. Бренд зазначає, що таким чином сповідує філософію одного кохання на все життя.

