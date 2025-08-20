Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Як правильно перекласти слово "цепочка" українською

Як правильно перекласти слово "цепочка" українською

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 10:38
Український переклад слова "цепочка" — як сказати правильно
Масивний ланцюг. Фото: Freepik

Коли ми поступово переходимо на українську мову, трапляється, що старі звички заважають. У розмовах автоматично злітають слова з російської, бо вони довго звучали навколо нас. Одне з таких — "цепочка". Воно зручне й зрозуміле для багатьох, але не є частиною літературної української.

Про це пише Оbozrevatel.

Реклама
Читайте також:

Як назвати "цепочку" українською

Щоб уникати суржику й говорити чистою мовою, варто знати правильні відповідники.

Ланцюжок — саме так називають прикрасу, яку носять на шиї чи на руці. 

Ланцюг — використовується, коли йдеться про масивні металеві з’єднання, які складаються з ланок. Це може бути велосипедний ланцюг, ланцюг у двигуні чи навіть якірний ланцюг на кораблі.

Ланка — слово з ширшим значенням. Воно може позначати частину самого ланцюга, але й елемент у ширшому сенсі: "ланка харчового ланцюга", "ланка виробничого процесу".

"Цепочка" - це російськомовне слово
Дівчина тримає в руці ланцюжок. Фото: Freepik

Отже, замість кальки "цепочка" ми маємо три повноцінні варіанти. Головне звертати увагу на контекст. Прикраса — це ланцюжок. Металева конструкція — ланцюг. Частина чи елемент чогось більшого — ланка.

Чому це важливо

Мова формується щодня саме тим, як ми говоримо. Якщо ми несвідомо вставляємо русизми, наше мовлення звучить штучно й засмічено. А варто лише трохи докласти зусиль і воно стає чистим, виразним і багатим. Українська має достатньо своїх слів, аби замінити чужі.

Раніше ми писали про те, які прикраси підходять кожному Знаку Зодіаку.

Також ми повідомляли, про яку обручку мріють усі, але придбати можна її тільки раз в житті.

мода слово цікаві факти стиль прикраси
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації