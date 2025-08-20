Український переклад слова "цепочка" — як сказати правильно

Масивний ланцюг. Фото: Freepik

Коли ми поступово переходимо на українську мову, трапляється, що старі звички заважають. У розмовах автоматично злітають слова з російської, бо вони довго звучали навколо нас. Одне з таких — "цепочка". Воно зручне й зрозуміле для багатьох, але не є частиною літературної української.

Про це пише Оbozrevatel.

Як назвати "цепочку" українською

Щоб уникати суржику й говорити чистою мовою, варто знати правильні відповідники.

Ланцюжок — саме так називають прикрасу, яку носять на шиї чи на руці.



Ланцюг — використовується, коли йдеться про масивні металеві з’єднання, які складаються з ланок. Це може бути велосипедний ланцюг, ланцюг у двигуні чи навіть якірний ланцюг на кораблі.



Ланка — слово з ширшим значенням. Воно може позначати частину самого ланцюга, але й елемент у ширшому сенсі: "ланка харчового ланцюга", "ланка виробничого процесу".

Дівчина тримає в руці ланцюжок. Фото: Freepik

Отже, замість кальки "цепочка" ми маємо три повноцінні варіанти. Головне звертати увагу на контекст. Прикраса — це ланцюжок. Металева конструкція — ланцюг. Частина чи елемент чогось більшого — ланка.

Чому це важливо

Мова формується щодня саме тим, як ми говоримо. Якщо ми несвідомо вставляємо русизми, наше мовлення звучить штучно й засмічено. А варто лише трохи докласти зусиль і воно стає чистим, виразним і багатим. Українська має достатньо своїх слів, аби замінити чужі.

