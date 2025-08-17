Відео
Які прикраси носять знаки Зодіаку — улюблені варіанти кожного

Які прикраси носять знаки Зодіаку — улюблені варіанти кожного

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 18:01
Улюблені прикраси кожного знаку Зодіаку — пасують їм найбільше
Прикраси на шиї у дівчини. Фото: Freepik

Аксесуари — це не просто прикраса на тілі. Вони можуть багато розповісти про характер людини. Астрологи переконані, що на вибір впливають й зірки. Так, одні знаки Зодіаку люблять мінімалізм, а інші обирати сяяти на всю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Улюблені прикраси усіх знаків Зодіаку

Овен — яскраві акценти

Представники цього знаку Зодіаку люблять прикраси, які будуть підкреслювати їхню індивідуальність. Їх не цікавить розкіш заради статусу, але аксесуари повинні бути оригінальнішими, ніж в інших. Наприклад, масивні сережки чи ефектна каблучка.

Телець — важлива якість

Такі люди обожнюють розкішні прикраси, але вони ніколи не перевантажують образ. Вони краще оберуть меншу кількість аксесуарів, але щоб вони були справді якісними. Дорогі каблучки чи брендові годинники — це вибір Тельців.

Близнюки — гра зі стилем

Представники цього знаку люблять експериментувати й не прив'язуються до одного стилю. Вони люблять як мінімалістичні прикраси, так й щось екстравагантне. Найбільше Близнюкам подобаються незвичайні форми та трендові дизайни, які можна легко комбінувати між собою.

Улюблені прикраси усіх знаків Зодіаку
Срібні прикраси. Фото: Freepik

Рак — прикраси з історією

Для таких людей прикраси — це не просто аксесуари. Раки прагнуть зберегти пам'ять та емоції через такі речі. Вони просто обожнюють сімейні реліквії та камені, які вважаються оберегами. Вінтажні брошки чи кулони — ось що подобається Ракам.

Лев — блиск, статус та ексклюзив

Прикраси для Лева — це спосіб самовираження. Вони люблять масивні кільця, великі ланцюги чи браслети з дорогоцінними каменями. Представникам цього знаку важливо привертати до себе увагу. 

Діва — елегантний мінімалізм

Такі люди обожнюють стримані прикраси, але з бездоганним дизайном. Їм важливо, аби аксесуари виглядали дорого, але не зухвало. Тонкі ланцюжки чи сережки-гвоздики завжди сподобаються таким людям.

Улюблені прикраси усіх знаків Зодіаку
Мінімалістичні прикраси. Фото: Freepik

Терези — естетика понад усе

Терези завжди вибирають стильні прикраси. При цьому вони не ганяються за брендами. Аксесуари для них — це можливість зробити образ довершеним. Найчастіше вони обирають витончені золоті чи срібні вироби.

Скорпіон — деталі розкажуть про все

Скорпіони обожнюють загадковість та трохи драматизму. Їхні улюблені аксесуари це яскраво підкреслюють. Так, вони часто обирають кільця з містичними символами чи браслети з каменями.

Стрілець — свобода у виборі

Представники цього знаку Зодіаку не прив'язуються до прикрас. Якщо вони й носять їх, то вибирають етнічні чи незвичайні дизайни. Таким особистостям подобаються амулети чи браслети в стилі бохо.

Улюблені прикраси усіх знаків Зодіаку
Стильні аксесуари. Фото: Freepik

Козеріг — статусні символи

Такі люди вибирають класику, яка буде підкреслювати їхній статус. Вони не люблять занадто помітних прикрас. При цьому, Козероги обирають дорогі речі, які говоритимуть самі за себе — масивні золоті каблучки чи строгі годинники відомих брендів.

Водолій — прикраси-винятки

Представники цього знаку Зодіаку обожнюють порушувати правила та вибирають те, що їм подобається, навіть якщо це вибивається із загальноприйнятих стандартів. Їх приваблюють незвичайні срібні каблучки чи футуристичні аксесуари з нестандартними формами. 

Риби — прикраси з душею

Для Риб прикраси — це відображення їхнього внутрішнього світу. Вони люблять тонкі ланцюжки з підвісками чи кільця з символічними каменями. Для них важливо, аби аксесуари були ніжними й романтичними.

Уляна Вербицька
Автор:
Уляна Вербицька
