Украинский перевод слова "цепочка" — как сказать правильно

Как правильно перевести слово "цепочка" на украинский язык
Когда мы постепенно переходим на украинский язык, случается, что старые привычки мешают. В разговорах автоматически слетают слова из русского, потому что они долго звучали вокруг нас. Одно из таких — "цепочка". Оно удобное и понятное для многих, но не является частью литературного украинского.
Об этом пишет Оbozrevatel.
Как назвать "цепочку" на украинском
Чтобы избегать суржика и говорить на чистом языке, стоит знать правильные соответствия.
Цепочка — именно так называют украшение, которое носят на шее или на руке.
Ланцюг — используется, когда речь идет о массивных металлических соединениях, которые состоят из звеньев. Это может быть велосипедная цепь, цепь в двигателе или даже якорная цепь на корабле.
Ланка — слово с более широким значением. Оно может обозначать часть самой цепи, но и элемент в более широком смысле: "ланка пищевой цепи", "ланка производственного процесса".
Итак, вместо кальки "цепочка" мы имеем три полноценных варианта. Главное обращать внимание на контекст. Украшение — это цепочка. Металлическая конструкция — ланцюг. Часть или элемент чего-то большего — ланка.
Почему это важно
Язык формируется ежедневно именно тем, как мы говорим. Если мы бессознательно вставляем русизмы, наша речь звучит искусственно и засоренно. А стоит лишь немного приложить усилия и она становится чистой, выразительной и богатой. Украинский имеет достаточно своих слов, чтобы заменить чужие.
