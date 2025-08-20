Видео
Главная Fashion Как правильно перевести слово "цепочка" на украинский язык

Как правильно перевести слово "цепочка" на украинский язык

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:38
Украинский перевод слова "цепочка" — как сказать правильно
Массивная цепь. Фото: Freepik

Когда мы постепенно переходим на украинский язык, случается, что старые привычки мешают. В разговорах автоматически слетают слова из русского, потому что они долго звучали вокруг нас. Одно из таких — "цепочка". Оно удобное и понятное для многих, но не является частью литературного украинского.

Об этом пишет Оbozrevatel.

Читайте также:

Как назвать "цепочку" на украинском

Чтобы избегать суржика и говорить на чистом языке, стоит знать правильные соответствия.

Цепочка — именно так называют украшение, которое носят на шее или на руке.

Ланцюг — используется, когда речь идет о массивных металлических соединениях, которые состоят из звеньев. Это может быть велосипедная цепь, цепь в двигателе или даже якорная цепь на корабле.

Ланка — слово с более широким значением. Оно может обозначать часть самой цепи, но и элемент в более широком смысле: "ланка пищевой цепи", "ланка производственного процесса".

"Цепочка" - це російськомовне слово
Девушка держит в руке цепочку. Фото: Freepik

Итак, вместо кальки "цепочка" мы имеем три полноценных варианта. Главное обращать внимание на контекст. Украшение — это цепочка. Металлическая конструкция — ланцюг. Часть или элемент чего-то большего — ланка.

Почему это важно

Язык формируется ежедневно именно тем, как мы говорим. Если мы бессознательно вставляем русизмы, наша речь звучит искусственно и засоренно. А стоит лишь немного приложить усилия и она становится чистой, выразительной и богатой. Украинский имеет достаточно своих слов, чтобы заменить чужие.

Ранее мы писали о том, какие украшения подходят каждому Знаку Зодиака.

Также мы сообщали, о каком обручальном кольце мечтают все, но приобрести можно его только раз в жизни.

мода слово интересные факты стиль украшения
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
