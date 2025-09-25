Відео
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Обручки, які видно здалеку — головний тренд сезону 2025

Обручки, які видно здалеку — головний тренд сезону 2025

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:23
Мода на гігантські обручки — чому вони підкорюють 2025
Масивні обручки. Фото: freepik.com

Заручини знаменитостей давно перетворилися на шоу, яке всі хочуть побачити. Кожна нова каблучка стає фіналом сезону і її розглядають, обговорюють, порівнюють, навіть аналізують відтінки й форму каменю. Саме тому можна вважати, що мода на гігантські каблучки тільки починає набирати обертів.

Про це пише Vogue.



В тренді гігантські обручки

У серпні Джорджина Родрігес продемонструвала масивний овальний діамант, який оцінюють у п’ять мільйонів доларів.

Ще один стильний жест — менш показний, але витончений: каблучка Тейлор Свіфт із вінтажним діамантом форми "кушон". Ця подушкоподібна форма відома м’яким сяйвом і легким відблиском, який не сліпить очі.

Каблучки найбільших розмірів зараз в тренді
Каблучка Тейлор Свіфт. Фото: Taylor Swift, Travis Kelce

Коли діамант перевищує десять каратів, він уже живе за своїми правилами — часто його доводиться знімати.  Ювелір із Нью-Йорка Сара Дайн відзначив, що справа не у розмірі, а в пропорціях. Великий камінь може мати дуже елегантний вигляд, якщо правильно підібрана оправа. Гармонія — ось що відрізняє справжню вишукану каблучку від надмірно химерної.

Історія великих діамантів довга. У 1920–1930-х роках ювелірні Доми робили величезні камені у стилі ар-деко, але носили їх лише на вечірки, поряд із рубінами чи сапфірами. У середині XX століття Голлівуд і королівські особи зробили великі діаманти бажаними для всіх. Грейс Келлі носила 10,47 карата від Cartier, а легендарний діамант Елізабет Тейлор у 33 карати назавжди залишився в історії ювелірного мистецтва. У 1980–1990-х прямокутні діаманти від Harry Winston стали майже стандартом — тоді каблучки не мали бути скромними, вони були заявою.

Сьогодні тренд не в розмірі, а у розмитті меж. Обручка, коктейльна каблучка, щоденна прикраса — тепер це все одне й те саме. Великі камені більше не зберігають лише для урочистостей, вони стають частиною щоденного образу та транслюються мільйонам шанувальників у соцмережах.





мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
