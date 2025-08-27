Диета дворовой кошки — неожиданный путь к чистой коже

Меню на диете. Фото: Freepik

Если вы проводите время в TikTok, то наверняка видели видео What I eat in a day и Girl Dinner. Но теперь тренд изменился. Девушки больше не питаются случайными перекусами на бегу. Новый вирусный феномен — диета дворовой кошки (stray cat diet).

О ней написало издание Vogue.

Суть проста: никакого приготовления. На тарелке маленькие порции рыбы, немного маринованных овощей, горсть ягод и ферментированные молочные продукты. И да, многие клянутся, что благодаря этому кожа имеет свежий вид, словно после дорогих процедур.

Что такое диета stray cat diet

Это тарелка, больше напоминающая набор маленьких закусок, чем полноценный обед. Там могут быть сардины из банки, суши с рыбой, гречневые крекеры, кефир или йогурт, черника и зелень. Дизайнер Норма Камали, которой уже 80, призналась в интервью Vogue, что давно питается именно так.

Это питание для тех, кто не любит стоять у плиты, но хочет чувствовать себя легко.

Здоровая тарелка. Фото: Freepik

Почему это полезно для кожи

Диетолог Стефани Де Чиллаз объяснила, что большинство таких продуктов богаты противовоспалительными компонентами, антиоксидантами и пробиотиками. Они помогают сохранять увлажнение кожи, укрепляют барьер и даже влияют на ровный тон.

Дерматолог Анжали Махто добавила, что эффект всегда индивидуален, но жирная рыба действительно может улучшать состояние кожи при экземе или псориазе. Поэтому этот "кошачий ужин" — не волшебная палочка, но хорошая поддержка.

Лосось. Фото: Freepik

6 главных продуктов "диеты дворовой кошки"

Жирная рыба

Сардины, лосось или скумбрия богаты омега-3. Они уменьшают воспаление, регулируют жирность кожи и добавляют естественного сияния.

Гречка

Не только сытная, но и полезная для сосудов и борьбы с воспалением благодаря рутину и кверцетину.

Йогурт и кефир

Пребиотики и пробиотики поддерживают микробиом кишечника — а здоровая пищеварительная система напрямую отражается на чистой коже.

Маринованные овощи

Квашеная капуста, огурчики или кимчи — источник витаминов и пробиотиков, которые помогают бороться с морщинами и сухостью.

Ягоды

Черника и ежевика полны антиоксидантов, защищающих коллаген и улучшающих микроциркуляцию.

Листовая зелень

Шпинат, руккола или кейл обеспечивают витаминами А и С, которые стимулируют выработку коллагена и защищают от вредного воздействия солнца.

