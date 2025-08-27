Відео
Новий тренд — дієта дворової кішки для ідеальної шкіри

Дата публікації: 27 серпня 2025 08:40
Дієта дворової кішки — несподіваний шлях до чистої шкіри
Меню на дієті. Фото: Freepik

Якщо ви проводите час у TikTok, то напевно бачили відео What I eat in a day та Girl Dinner. Але тепер тренд змінився. Дівчата більше не харчуються випадковими перекусами на бігу. Новий вірусний феномен — дієта дворової кішки (stray cat diet).

Про неї написало видання Vogue.

Читайте також:

Суть проста: ніякого приготування. На тарілці маленькі порції риби, трохи маринованих овочів, жменя ягід і ферментовані молочні продукти. І так, багато хто клянеться, що завдяки цьому шкіра має свіжий вигляд, немов після дорогих процедур.

Що таке дієта stray cat diet

Це тарілка, що більше нагадує набір маленьких закусок, ніж повноцінний обід. Там можуть бути сардини з банки, суші з рибою, гречані крекери, кефір чи йогурт, чорниця та зелень. Дизайнерка Норма Камалі, якій уже 80, зізналася в інтерв’ю Vogue, що давно харчується саме так.

Це харчування для тих, хто не любить стояти біля плити, але хоче почуватися легко.

Популярна дієта, про яку усі тільки і говорять
Здорова тарілка. Фото: Freepik

Чому це корисно для шкіри

Дієтологиня Стефані Де Чиллаз пояснила, що більшість таких продуктів багаті на протизапальні компоненти, антиоксиданти та пробіотики. Вони допомагають зберігати зволоження шкіри, зміцнюють бар’єр і навіть впливають на рівний тон.

Дерматологиня Анжалі Махто додала, що ефект завжди індивідуальний, але жирна риба дійсно може покращувати стан шкіри при екземі чи псоріазі. Тож ця "кішкина вечеря" — не чарівна паличка, але гарна підтримка.

Риба є складовою цієї дієти
Лосось. Фото: Freepik

6 головних продуктів "дієти дворової кішки"

Жирна риба

Сардини, лосось чи скумбрія багаті на омега-3. Вони зменшують запалення, регулюють жирність шкіри й додають природного сяйва.

Гречка

Не лише ситна, а й корисна для судин та боротьби із запаленням завдяки рутину й кверцетину.

Йогурт і кефір

Пребіотики та пробіотики підтримують мікробіом кишківника — а здорова травна система напряму відбивається на чистій шкірі.

Мариновані овочі

Квашена капуста, огірочки чи кімчі — джерело вітамінів і пробіотиків, які допомагають боротися зі зморшками й сухістю.

Ягоди

Чорниця та ожина сповнені антиоксидантів, що захищають колаген і покращують мікроциркуляцію.

Листова зелень

Шпинат, рукола чи кейл забезпечують вітамінами А і С, що стимулюють вироблення колагену та захищають від шкідливого впливу сонця.

Раніше ми писали про те, що їсть Мадонна, щоб підтримувати своє тіло в формі.

Також ми повідомляли, чому стало модно снідати грецьким йогуртом.

харчування дієта мода тренди стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
