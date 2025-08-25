Відео
Чому сніданок із грецьким йогуртом став трендом

Чому сніданок із грецьким йогуртом став трендом

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 08:40
Наскільки корисно щоранку їсти грецький йогурт — вся правда про цей тренд
Сніданок з йогуртом. Фото: Freepik

Все більше людей віддають перевагу грецькому йогурту на сніданок. Його кремова текстура така ніжна, що схожа на морозиво, але без зайвого цукру. Саме завдяки цьому йогурт давно вийшов за рамки "дієтичного продукту" і перетворився на тренд, який задає тон харчуванню у світі. За останні роки популярність тільки зростає: наприклад, в Італії кожна людина в середньому з’їдає близько 7 кг йогурту на рік.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

Читайте також:

Користь від сніданку, яка відчувається

Грецький йогурт — це концентрат білка, потрібного для м’язів і довгої ситості. Він містить мало або взагалі не містить цукру та лактози, тому підходить навіть людям з непереносимістю молочних продуктів чи діабетом.

З грецьким йогуртом можна зробити декілька сніданків
Смачний сніданок. Фото: Freepik

Ще один бонус — пробіотики. Вони допомагають травленню, підтримують баланс мікрофлори і навіть зменшують здуття живота. Крім того, у ньому є кальцій, вітаміни групи B, ретинол і лейцин — амінокислота, яка зменшує бажання постійно перекушувати.

Чому саме йогурт на сніданок

Зранку грецький йогурт працює як "паливо": він стабілізує рівень цукру в крові й запускає метаболізм без різких стрибків енергії. Це зовсім інший ефект, ніж після круасана з капучино, коли через дві години знову тягне їсти. З йогуртом відчуття ситості тримається довше, і день починається набагато продуктивніше.

Грецький йогурт як складова сніданків
Дівчина снідає. Фото: Freepik

Тренд #yogurtbowl

Соцмережі перетворили йогурт на справжній арт-об’єкт. У тренді #yogurtbowl можна знайти тисячі ідей: від класики з ягодами та медом до солоних поєднань із зеленню, яйцем чи навіть авокадо. Секрет у тому, що йогурт легко "підлаштовується" під настрій і дієту — можна зробити легку перекуску чи повноцінну страву.

Раніше ми писали про те, який улюблений сніданок принцеси Діани, про який говорять досі.

Також ми повідомляли, якому сніданку віддає перевагу американська акторка Дженніфер Еністон.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
