Наскільки корисно щоранку їсти грецький йогурт — вся правда про цей тренд

Все більше людей віддають перевагу грецькому йогурту на сніданок. Його кремова текстура така ніжна, що схожа на морозиво, але без зайвого цукру. Саме завдяки цьому йогурт давно вийшов за рамки "дієтичного продукту" і перетворився на тренд, який задає тон харчуванню у світі. За останні роки популярність тільки зростає: наприклад, в Італії кожна людина в середньому з’їдає близько 7 кг йогурту на рік.

Користь від сніданку, яка відчувається

Грецький йогурт — це концентрат білка, потрібного для м’язів і довгої ситості. Він містить мало або взагалі не містить цукру та лактози, тому підходить навіть людям з непереносимістю молочних продуктів чи діабетом.

Ще один бонус — пробіотики. Вони допомагають травленню, підтримують баланс мікрофлори і навіть зменшують здуття живота. Крім того, у ньому є кальцій, вітаміни групи B, ретинол і лейцин — амінокислота, яка зменшує бажання постійно перекушувати.

Чому саме йогурт на сніданок

Зранку грецький йогурт працює як "паливо": він стабілізує рівень цукру в крові й запускає метаболізм без різких стрибків енергії. Це зовсім інший ефект, ніж після круасана з капучино, коли через дві години знову тягне їсти. З йогуртом відчуття ситості тримається довше, і день починається набагато продуктивніше.

Тренд #yogurtbowl

Соцмережі перетворили йогурт на справжній арт-об’єкт. У тренді #yogurtbowl можна знайти тисячі ідей: від класики з ягодами та медом до солоних поєднань із зеленню, яйцем чи навіть авокадо. Секрет у тому, що йогурт легко "підлаштовується" під настрій і дієту — можна зробити легку перекуску чи повноцінну страву.

