Насколько полезно каждое утро есть греческий йогурт — вся правда об этом тренде

Все больше людей отдают предпочтение греческому йогурту на завтрак. Его кремовая текстура такая нежная, что похожа на мороженое, но без лишнего сахара. Именно благодаря этому йогурт давно вышел за рамки "диетического продукта" и превратился в тренд, который задает тон питанию в мире. За последние годы популярность только растет: например, в Италии каждый человек в среднем съедает около 7 кг йогурта в год.

Польза от завтрака, которая ощущается

Греческий йогурт — это концентрат белка, необходимого для мышц и долгой сытости. Он содержит мало или вообще не содержит сахара и лактозы, поэтому подходит даже людям с непереносимостью молочных продуктов или диабетом.

Еще один бонус — пробиотики. Они помогают пищеварению, поддерживают баланс микрофлоры и даже уменьшают вздутие живота. Кроме того, в нем есть кальций, витамины группы B, ретинол и лейцин — аминокислота, которая уменьшает желание постоянно перекусывать.

Почему именно йогурт на завтрак

С утра греческий йогурт работает как "топливо": он стабилизирует уровень сахара в крови и запускает метаболизм без резких скачков энергии. Это совсем другой эффект, чем после круассана с капучино, когда через два часа снова тянет есть. С йогуртом ощущение сытости держится дольше, и день начинается намного продуктивнее.

Тренд #yogurtbowl

Соцсети превратили йогурт в настоящий арт-объект. В тренде #yogurtbowl можно найти тысячи идей: от классики с ягодами и медом до соленых сочетаний с зеленью, яйцом или даже авокадо. Секрет в том, что йогурт легко "подстраивается" под настроение и диету — можно сделать легкую перекуску или полноценное блюдо.

