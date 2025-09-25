Видео
Новая классика — трикотажное поло в осеннем стиле

Дата публикации 25 сентября 2025 09:15
Модницы выбирают трикотажное поло — тренд осеннего гардероба
Девушка в поло. Фото: freepik.com

Еще несколько лет назад поло казалось чем-то из прошлого — формой для игры в гольф или атрибутом учеников элитных школ. Но мода любит неожиданные камбэки. Все изменилось после того, как крупные бренды, среди которых Miu Miu, вернули рубашку поло на подиумы, а кино о мире тенниса подкинуло еще больше интереса к этой классике. И вот теперь в коллекциях весна-лето 2026 поло уже не выглядит скучно или "правильно" — оно стало модной базой с новым характером.

Об этом пишет Vogue.

Когда поло стало новой классикой

Осенью 2025 года эта вещь буквально захватила streetstyle. Нью-йоркские модели вне подиума показали, как обычное трикотажное поло может выглядеть ультрасовременно:

  • с джинсами на низкой талии;
  • длинными юбками;
  • под жакет.

Модель и актриса Айрис Лоу, например, выбрала замшевую мини-юбку и сумку Louis Vuitton — и простое поло сразу зазвучало по-новому.

Поло може доповнити образ зі спідницею
Актриса Айрис Лоу. Фото: Vogue

Вообще, возвращение школьных и офисных мотивов в этом сезоне очень ощутимо. В коллекциях осень-зима 2025/2026 появились галстуки, плиссированные юбки, приталенные рубашки и кардиганы, и поло отлично вписалось в эту тенденцию.

Трикотажне поло у 2025 році стає акцентом сезону
Трикотажное поло. Фото: Vogue

Но главное, что современное поло не обязано быть слишком в стиле "препи" или перегруженным деталями. Оно может быть простым и стильным, как белая футболка или классическая блуза. И именно эта универсальность сделала его одной из самых горячих вещей сезона.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
