Модниці обирають трикотажне поло — тренд осіннього гардероба

Дівчина в поло. Фото: freepik.com

Ще кілька років тому поло здавалось чимось з минулого — формою для гри в гольф чи атрибутом учнів елітних шкіл. Але мода любить несподівані камбеки. Усе змінилося після того, як великі бренди, серед яких Miu Miu, повернули сорочку поло на подіуми, а кіно про світ тенісу підкинуло ще більше інтересу до цієї класики. І от тепер у колекціях весна-літо 2026 поло вже не має нудний чи "правильний" вигляд — воно стало модною базою з новим характером.

Коли поло стало новою класикою

Восени 2025 ця річ буквально захопила streetstyle. Нью-йоркські моделі поза подіумом показали, як звичайне трикотажне поло може мати ультрасучасний вигляд:

з джинсами на низькій талії;

довгими спідницями;

під жакет.

Модель і акторка Айріс Лоу, наприклад, обрала замшеву мініспідницю та сумку Louis Vuitton — і просте поло одразу зазвучало по-новому.

Акторка Айріс Лоу. Фото: Vogue

Взагалі, повернення шкільних та офісних мотивів цього сезону дуже відчутне. У колекціях осінь-зима 2025/2026 з’явилися краватки, плісировані спідниці, приталені сорочки й кардигани, і поло чудово вписалося в цю тенденцію.

Трикотажне поло. Фото: Vogue

Та головне, що сучасне поло не зобов’язане бути надто в стилі "препі" чи перевантаженим деталями. Воно може бути простим і стильним, як біла футболка чи класична блуза. І саме ця універсальність зробила його однією з найгарячіших речей сезону.

