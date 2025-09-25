Відео
Нова класика — трикотажне поло в осінньому стилі

Дата публікації: 25 вересня 2025 09:15
Модниці обирають трикотажне поло — тренд осіннього гардероба
Дівчина в поло. Фото: freepik.com

Ще кілька років тому поло здавалось чимось з минулого — формою для гри в гольф чи атрибутом учнів елітних шкіл. Але мода любить несподівані камбеки. Усе змінилося після того, як великі бренди, серед яких Miu Miu, повернули сорочку поло на подіуми, а кіно про світ тенісу підкинуло ще більше інтересу до цієї класики. І от тепер у колекціях весна-літо 2026 поло вже не має нудний чи "правильний" вигляд — воно стало модною базою з новим характером.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Коли поло стало новою класикою

Восени 2025 ця річ буквально захопила streetstyle. Нью-йоркські моделі поза подіумом показали, як звичайне трикотажне поло може мати ультрасучасний вигляд:

  • з джинсами на низькій талії;
  • довгими спідницями;
  • під жакет.

Модель і акторка Айріс Лоу, наприклад, обрала замшеву мініспідницю та сумку Louis Vuitton — і просте поло одразу зазвучало по-новому.

Поло може доповнити образ зі спідницею
Акторка Айріс Лоу. Фото: Vogue

Взагалі, повернення шкільних та офісних мотивів цього сезону дуже відчутне. У колекціях осінь-зима 2025/2026 з’явилися краватки, плісировані спідниці, приталені сорочки й кардигани, і поло чудово вписалося в цю тенденцію.

Трикотажне поло у 2025 році стає акцентом сезону
Трикотажне поло. Фото: Vogue

Та головне, що сучасне поло не зобов’язане бути надто в стилі "препі" чи перевантаженим деталями. Воно може бути простим і стильним, як біла футболка чи класична блуза. І саме ця універсальність зробила його однією з найгарячіших речей сезону.

Раніше ми писали про те, яка спідниця в ретро-стилі набирає популярності.

Також ми повідомляли, які образи в скандинавському стилі можна створити цієї осені.

мода осінь тренди речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
