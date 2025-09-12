Видео
Неожиданные принты, которые будут в моде уже этой осенью

Неожиданные принты, которые будут в моде уже этой осенью

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 16:26
Осень 2025 года диктует моду — три принта в одежде, что стоит примерить
Девушка в платье в горох. Фото: Freepik

Осень 2025 года обещает быть действительно выразительной и живой. Забудьте о скучных монохромных аутфитах — на смену им приходят смелые оттенки и принты, которые добавляют характера даже базовым вещам. В этом сезоне в центре внимания — клетка, горошек и "зебра".

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Какие принты будут актуально выглядеть осенью

Клетка

От шотландского тартана до нежной хингем-романтики — этот принт всегда возвращается в моду. Клетка может быть сдержанной и классической, но в то же время игривой и яркой. Осенью смело комбинируйте ее с денимом, кожей или даже цветными вещами. Такой микс выглядит современно и не банально.

Клітинка в одязі знову на хвилі популярності
Юбка в клетку. Фото из Instagram

Горошек

Хотя его чаще ассоциируют с летом, осенью горошек приобретает особое очарование. Платье миди с тренчем в таком узоре создает образ легкой и романтичной парижанки. А блуза с мелкими пятнышками прекрасно вписывается даже в рабочий гардероб, добавляя нежности строгим костюмам или классическим брюкам.

Блузка з горохом підкорює тренди
Блузка в горох. Фото из Instagram

"Зебра"

Животные принты снова в игре, но на этот раз главная звезда — именно "зебра". Черно-белые полосы выглядят менее агрессивно, чем леопард, и добавляют образу движения и динамики. Чтобы уравновесить такую яркость, носите ее с простыми базовыми вещами: белой рубашкой, джинсами или минималистичным пальто. Эффект гарантирован — в толпе вы точно не затеряетесь.

Чорно-білі смуги в одязі в тренді цієї осені
Полосатая шуба. Фото из Instagram

Эти три принта легко вплетаются в любой гардероб и дают простор для экспериментов. А главное делают осень более яркой и менее предсказуемой.

Ранее мы писали о том, как Даша Квиткова стилизовала жилет в своем образе.

Также мы сообщали о модных фасонах курток на прохладный сезон.

Юлия Харченко - Редактор
Юлия Харченко
