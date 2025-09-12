Осінь 2025 року диктує моду — три принти в одязі, які варто приміряти

Неочікувані принти, які будуть у моді вже цієї осені
Осінь 2025 року обіцяє бути справді виразною і живою. Забудьте про нудні монохромні аутфіти — на зміну їм приходять сміливі відтінки та принти, які додають характеру навіть базовим речам. Цього сезону в центрі уваги — клітинка, горошок і "зебра".
Які принти будуть мати актуальний вигляд восени
Клітинка
Від шотландського тартану до ніжної гінґем-романтики — цей принт завжди повертається в моду. Клітинка може бути стриманою та класичною, але водночас грайливою та яскравою. Восени сміливо комбінуйте її з денімом, шкірою або навіть кольоровими речами. Такий мікс має сучасний й не банальний вигляд.
Горошок
Хоча його частіше асоціюють із літом, восени горошок набуває особливої чарівності. Сукня міді з тренчем у такому візерунку створює образ легкої й романтичної парижанки. А блуза з дрібними цятками чудово вписується навіть у робочий гардероб, додаючи ніжності строгим костюмам чи класичним штанами.
"Зебра"
Тваринні принти знову у грі, але цього разу головна зірка — саме "зебра". Чорно-білі смуги мають менш агресивний вигляд, ніж леопард, і додають образу руху та динаміки. Щоб врівноважити таку яскравість, носіть її з простими базовими речами: білою сорочкою, джинсами чи мінімалістичним пальтом. Ефект гарантований — у натовпі ви точно не загубитеся.
Ці три принти легко вплітаються в будь-який гардероб і дають простір для експериментів. А головне роблять осінь яскравішою і менш передбачуваною.
