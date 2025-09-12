Відео
Головна Fashion Неочікувані принти, які будуть у моді вже цієї осені

Неочікувані принти, які будуть у моді вже цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 16:26
Осінь 2025 року диктує моду — три принти в одязі, які варто приміряти
Дівчина в сукні в горох. Фото: Freepik

Осінь 2025 року обіцяє бути справді виразною і живою. Забудьте про нудні монохромні аутфіти — на зміну їм приходять сміливі відтінки та принти, які додають характеру навіть базовим речам. Цього сезону в центрі уваги — клітинка, горошок і "зебра".

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Які принти будуть мати актуальний вигляд восени

Клітинка

Від шотландського тартану до ніжної гінґем-романтики — цей принт завжди повертається в моду. Клітинка може бути стриманою та класичною, але водночас грайливою та яскравою. Восени сміливо комбінуйте її з денімом, шкірою або навіть кольоровими речами. Такий мікс має сучасний й не банальний вигляд.

Клітинка в одязі знову на хвилі популярності
Спідниця в клітинку. Фото з Instagram

Горошок

Хоча його частіше асоціюють із літом, восени горошок набуває особливої чарівності. Сукня міді з тренчем у такому візерунку створює образ легкої й романтичної парижанки. А блуза з дрібними цятками чудово вписується навіть у робочий гардероб, додаючи ніжності строгим костюмам чи класичним штанами.

Блузка з горохом підкорює тренди
Блузка в горох. Фото з Instagram

"Зебра"

Тваринні принти знову у грі, але цього разу головна зірка — саме "зебра". Чорно-білі смуги мають менш агресивний вигляд, ніж леопард, і додають образу руху та динаміки. Щоб врівноважити таку яскравість, носіть її з простими базовими речами: білою сорочкою, джинсами чи мінімалістичним пальтом. Ефект гарантований — у натовпі ви точно не загубитеся.

Чорно-білі смуги в одязі в тренді цієї осені
Смугаста шуба. Фото з Instagram

Ці три принти легко вплітаються в будь-який гардероб і дають простір для експериментів. А головне роблять осінь яскравішою і менш передбачуваною.

Раніше ми писали про те, як Даша Квіткова стилізувала жилет в своєму образі.

Також ми повідомляли про модні фасони курток на прохолодний сезон.

мода одяг осінь тренди стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
