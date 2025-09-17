Украинский аналог слова "нарядний" — что выбрать

Девушка в красивом наряде. Фото: freepik.com

В повседневном общении мы часто слышим слово "нарядний", употребленное по образцу русского "нарядный". Оно настолько закрепилось в обиходе, что многие и не задумываются, действительно ли оно украинское. На самом деле в нашем языке есть свои, исконные слова, которые звучат куда естественнее и благозвучнее.

Почему важно правильно говорить на украинском

Потому что именно подбор точных слов делает речь красивой и живой. Украинский язык чрезвычайно богат на оттенки, и каждое из его слов имеет собственное настроение.

Ошатний — когда речь идет об одежде или вещах, которые выглядят празднично и гармонично.

"Вона прийшла в ошатній сукні — легкій, світлій, прикрашеній мереживом".

Это слово хорошо передает ощущение ухоженности и гармонии.

Гарний, пишний — идеально подходят, если хочется подчеркнуть красоту или богатство.

"Дівчина мала пишний вінок зі свіжих квітів — і він ніби світився серед натовпу".

Такие слова добавляют образу торжественности и объема.

Прибраний — одно из самых универсальных слов. Оно может описывать как человека, так и окружающее пространство.

"Діти були прибрані до свята, а клас прикрасили барвистими гірляндами".

Здесь мы слышим не только об одежде, но и о порядке, опрятности, праздничной атмосфере.

Святково одягнений — отличный вариант, когда надо подчеркнуть торжественность момента.

"Він був святково одягнений на випускний — костюм, біла сорочка й усмішка, повна хвилювання та радості"..

Итак, вместо кальки "нарядний" у нас есть целый набор украинских слов, и каждое из них работает по-своему. Выбирая нужное, вы не только говорите правильно, но и добавляете речи глубины и эмоциональности.

Потому что красота языка заключается не в заимствованиях, а в умении найти собственное, точное и живое слово, которое "ложится" в контекст так, будто всегда там и было.

