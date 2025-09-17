Відео
"Нарядний" — чи існує це слово в українській мові

Дата публікації: 17 вересня 2025 10:25
Український відповідник слова "нарядний" — що обрати
Дівчина в гарному вбранні. Фото: freepik.com

У повсякденному спілкуванні ми часто чуємо слово "нарядний", вжите за зразком російського "нарядный". Воно настільки закріпилося в побуті, що багато хто й не замислюється, чи справді воно українське. Насправді в нашій мові є свої, питомі слова, які звучать куди природніше та милозвучніше.

Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також:

Чому важливо правильно говорити українською

Бо саме добір точних слів робить мовлення красивим і живим. Українська мова надзвичайно багата на відтінки, і кожне з її слів має власний настрій.

Ошатний — коли йдеться про одяг чи речі, що мають святковий й гармонійний вигляд.

"Вона прийшла в ошатній сукні — легкій, світлій, прикрашеній мереживом".

Це слово добре передає відчуття доглянутості й гармонії.

Гарний, пишний — ідеально пасують, якщо хочеться підкреслити красу або багатство.

"Дівчина мала пишний вінок зі свіжих квітів — і він ніби світився серед натовпу".

Такі слова додають образу урочистості й обсягу.

"Нарядний" українською мовою може звучати по-різному
Дівчина читає книгу. Фото: freepik.com

Прибраний — одне з найуніверсальніших слів. Воно може описувати як людину, так і простір довкола.

"Діти були прибрані до свята, а клас прикрасили барвистими гірляндами".

Тут ми чуємо не лише про одяг, а й про порядок, охайність, святкову атмосферу.

Святково одягнений — чудовий варіант, коли треба підкреслити урочистість моменту.

"Він був святково одягнений на випускний — костюм, біла сорочка й усмішка, повна хвилювання та радості".

Отже, замість кальки "нарядний" у нас є цілий набір українських слів, і кожне з них працює по-своєму. Обираючи потрібне, ви не тільки говорите правильно, а й додаєте мовленню глибини й емоційності.

Бо краса мови полягає не у запозиченнях, а в умінні знайти власне, точне й живе слово, яке "лягає" в контекст так, ніби завжди там і було.

Раніше ми писали про те, чи правильно говорити українською "цепочка".

Також ми повідомляли, яким словом можна замінити усім відомий "капець".

мода українська мова цікаві факти стиль слова
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
