Вечный тренд в маникюре — нежный дизайн, который всегда актуален

Когда жара постепенно отходит, а мы готовимся к осеннему гардеробу, в трендах появляется оттенок, который можно смело назвать универсальным. Молочный маникюр — это классика, которая всегда уместна. Он нежный, сдержанный, но при этом очень современный.

Молочный цвет в маникюре всегда актуален

Молочный цвет напоминает о чистоте, свежести и легкости. В отличие от белого, он мягкий и не "резкий", а благодаря легкой полупрозрачности создает эффект естественных, ухоженных ногтей. Именно поэтому его выбирают и минималистки, и те, кто любит универсальность в бьюти-образах.

Этот оттенок роскошно смотрится на загорелой коже, но и на светлой добавляет утонченности. А главное ногти всегда выглядят аккуратно.

Как сделать этот маникюр дома

Подготовка — подпилите края, сделайте легкий полирующий баффинг, чтобы поверхность была ровной. База — нанесите тонкий слой, особенно если планируете гель-лак. Цвет — выбирайте оттенок из серии milky или creamy, наносите в два слоя. Топ — для глянца используйте прозрачный топ, а если хочется праздничности, то можно использовать топ с легким шиммером или мелкими частицами "снежного эффекта".

Идеи для разных случаев

На каждый день: чистый молочный в минималистичном исполнении.

Для отпуска: попробуйте совместить молочный фон с нежными вкраплениями перламутра

Молочный маникюр — это вариант для любой длины и формы ногтей. На коротких он будет выглядеть очень аккуратно и сдержанно, а на длинных добавляет элегантности. Он отлично подходит девушкам, которые не хотят ярких цветов, но любят выглядеть ухоженно и стильно.

