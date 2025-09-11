Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самый романтичный маникюр осени-2025, который всегда в тренде

Самый романтичный маникюр осени-2025, который всегда в тренде

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 19:49
Вечный тренд в маникюре — нежный дизайн, который всегда актуален
Маникюр в белом цвете. Фото: Freepik

Когда жара постепенно отходит, а мы готовимся к осеннему гардеробу, в трендах появляется оттенок, который можно смело назвать универсальным. Молочный маникюр — это классика, которая всегда уместна. Он нежный, сдержанный, но при этом очень современный.

Новини.LIVE расскажет, почему на этот маникюр обратить внимание.

Реклама
Читайте также:

Молочный цвет в маникюре всегда актуален

Молочный цвет напоминает о чистоте, свежести и легкости. В отличие от белого, он мягкий и не "резкий", а благодаря легкой полупрозрачности создает эффект естественных, ухоженных ногтей. Именно поэтому его выбирают и минималистки, и те, кто любит универсальность в бьюти-образах.

Молочний колір на нігтях має витончений вигляд
Молочный цвет. Фото из Instagram

Этот оттенок роскошно смотрится на загорелой коже, но и на светлой добавляет утонченности. А главное ногти всегда выглядят аккуратно.

Как сделать этот маникюр дома

  1. Подготовка — подпилите края, сделайте легкий полирующий баффинг, чтобы поверхность была ровной.
  2. База — нанесите тонкий слой, особенно если планируете гель-лак.
  3. Цвет — выбирайте оттенок из серии milky или creamy, наносите в два слоя.
  4. Топ — для глянца используйте прозрачный топ, а если хочется праздничности, то можно использовать топ с легким шиммером или мелкими частицами "снежного эффекта".
Цей елегантний манікюр легко зробити вдома
Интересный маникюр. Фото из Instagram

Идеи для разных случаев

  • На каждый день: чистый молочный в минималистичном исполнении.
  • Для отпуска: попробуйте совместить молочный фон с нежными вкраплениями перламутра
Цей колір манікюру пасуватиме під будь-яку форму нігтів
Изысканный маникюр. Фото из Instagram

Молочный маникюр — это вариант для любой длины и формы ногтей. На коротких он будет выглядеть очень аккуратно и сдержанно, а на длинных добавляет элегантности. Он отлично подходит девушкам, которые не хотят ярких цветов, но любят выглядеть ухоженно и стильно.

Ранее мы писали о том, какой осенний дизайн маникюра привлечет к себе все взгляды в этом сезоне.

Также мы сообщали об еще одном изящном дизайне маникюра на осень, который удивит всех.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации