Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Найромантичніший манікюр осені-2025, який завжди в тренді

Найромантичніший манікюр осені-2025, який завжди в тренді

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:49
Вічний тренд у манікюрі — ніжний дизайн, що завжди актуальний
Манікюр в білому кольорі. Фото: Freepik

Коли спека поступово відходить, а ми готуємося до осіннього гардероба, у трендах з’являється відтінок, який можна сміливо назвати універсальним. Молочний манікюр — це класика, яка завжди доречна. Він ніжний, стриманий, але водночас дуже сучасний.

Новини.LIVE розповість, чому на цей манікюр звернути увагу.

Реклама
Читайте також:

Молочний колір в манікюрі завжди актуальний

Молочний колір нагадує про чистоту, свіжість і легкість. На відміну від білого, він м’який і не "різкий", а завдяки легкій напівпрозорості створює ефект природних, доглянутих нігтів. Саме тому його обирають і мінімалістки, і ті, хто любить універсальність у б’юті-образах.

Молочний колір на нігтях має витончений вигляд
Молочний колір. Фото з Instagram

Цей відтінок має розкішний вигляд на засмаглій шкірі, але й на світлій додає витонченості. А головне нігті завжди мають акуратний вигляд.

Як зробити цей манікюр вдома

  1. Підготовка — підпиляйте краї, зробіть легкий поліруючий бафінг, щоб поверхня була рівною.
  2. База — нанесіть тонкий шар, особливо якщо плануєте гель-лак.
  3. Колір — обирайте відтінок із серії milky або creamy, наносьте у два шари.
  4. Топ — для глянцю використовуйте прозорий топ, а якщо хочеться святковості, то можна використати топ з легким шиммером чи дрібними частинками "снігового ефекту".
Цей елегантний манікюр легко зробити вдома
Цікавий манікюр. Фото з Instagram

Ідеї для різних випадків

  • На щодень: чистий молочний у мінімалістичному виконанні.
  • Для відпустки: спробуйте поєднати молочний фон із ніжними вкрапленнями перламутру
Цей колір манікюру пасуватиме під будь-яку форму нігтів
Вишуканий манікюр. Фото з Instagram

Молочний манікюр — це варіант для будь-якої довжини та форми нігтів. На коротких він буде мати дуже акуратний й стриманий вигляд, а на довгих додає елегантності. Він чудово пасує дівчатам, які не хочуть яскравих кольорів, але люблять мати доглянутий та стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, який осінній дизайн манікюру приверне до себе усі погляди цього сезону.

Також ми повідомляли про ще один витончений дизайн манікюру на осінь, що здивує усіх.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації