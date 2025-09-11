Вічний тренд у манікюрі — ніжний дизайн, що завжди актуальний

Манікюр в білому кольорі. Фото: Freepik

Коли спека поступово відходить, а ми готуємося до осіннього гардероба, у трендах з’являється відтінок, який можна сміливо назвати універсальним. Молочний манікюр — це класика, яка завжди доречна. Він ніжний, стриманий, але водночас дуже сучасний.

Новини.LIVE розповість, чому на цей манікюр звернути увагу.

Молочний колір в манікюрі завжди актуальний

Молочний колір нагадує про чистоту, свіжість і легкість. На відміну від білого, він м’який і не "різкий", а завдяки легкій напівпрозорості створює ефект природних, доглянутих нігтів. Саме тому його обирають і мінімалістки, і ті, хто любить універсальність у б’юті-образах.

Молочний колір. Фото з Instagram

Цей відтінок має розкішний вигляд на засмаглій шкірі, але й на світлій додає витонченості. А головне нігті завжди мають акуратний вигляд.

Як зробити цей манікюр вдома

Підготовка — підпиляйте краї, зробіть легкий поліруючий бафінг, щоб поверхня була рівною. База — нанесіть тонкий шар, особливо якщо плануєте гель-лак. Колір — обирайте відтінок із серії milky або creamy, наносьте у два шари. Топ — для глянцю використовуйте прозорий топ, а якщо хочеться святковості, то можна використати топ з легким шиммером чи дрібними частинками "снігового ефекту".

Цікавий манікюр. Фото з Instagram

Ідеї для різних випадків

На щодень: чистий молочний у мінімалістичному виконанні.

Для відпустки: спробуйте поєднати молочний фон із ніжними вкрапленнями перламутру

Вишуканий манікюр. Фото з Instagram

Молочний манікюр — це варіант для будь-якої довжини та форми нігтів. На коротких він буде мати дуже акуратний й стриманий вигляд, а на довгих додає елегантності. Він чудово пасує дівчатам, які не хочуть яскравих кольорів, але люблять мати доглянутий та стильний вигляд.

