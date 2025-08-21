Соковитий nail-тренд — ідеальний для засмаглої шкіри

Манікюр, що ідеально пасує до засмаглої шкіри
Жовтий манікюр — це ідеальний вибір для кінця літа, коли хочеться додати образу яскравості та настрою. Він завжди має сонячний й життєрадісний вигляд, незалежно від того, чи оберете ви насичені відтінки, чи ніжні пастельні.
Чому саме жовтий колір на нігтях вартий уваги
- Контраст із засмагою. Жовтий на засмаглій шкірі має особливо виразний вигляд, підкреслює тепло відтінку й робить руки доглянутими.
- Асоціація з енергією. Це колір сонця, цитрусових і радості, тому він одразу піднімає настрій.
- Універсальність. Поєднується як із літніми кольорами (білий, блакитний, рожевий), так і з більш осінніми відтінками (коричневий, сірий, хакі).
Варіанти дизайну для манікюру
Розгляньте насичений жовтий колір із глянцевим фінішем, який має яскравий й свіжий вигляд.
Жовта база з невеликими золотими чи срібними деталями буде мати навіть трохи святковий вигляд.
Також можна використати фруктові мотиви. Малюнки лимонів, ананасів чи соняшників зроблять манікюр веселим і креативним.
Якщо хочеться більш виразний дизайн, можна додати об’ємні прикраси: квіти, дрібні камінці чи навіть елементи у вигляді соняшників. Такий манікюр буде нагадувати відпочинок біля моря й дарувати відчуття легкості.
