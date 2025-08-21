Відео
Головна Fashion Манікюр, що ідеально пасує до засмаглої шкіри

Манікюр, що ідеально пасує до засмаглої шкіри

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:46
Соковитий nail-тренд — ідеальний для засмаглої шкіри
Дівчина на манікюрі. Фото: Freepik

Жовтий манікюр — це ідеальний вибір для кінця літа, коли хочеться додати образу яскравості та настрою. Він завжди має сонячний й життєрадісний вигляд, незалежно від того, чи оберете ви насичені відтінки, чи ніжні пастельні.

Новини.LIVE розповість про особливість цього відтінку більше.

Читайте також:

Чому саме жовтий колір на нігтях вартий уваги

  • Контраст із засмагою. Жовтий на засмаглій шкірі має особливо виразний вигляд, підкреслює тепло відтінку й робить руки доглянутими.
  • Асоціація з енергією. Це колір сонця, цитрусових і радості, тому він одразу піднімає настрій.
  • Універсальність. Поєднується як із літніми кольорами (білий, блакитний, рожевий), так і з більш осінніми відтінками (коричневий, сірий, хакі).

Варіанти дизайну для манікюру

Розгляньте насичений жовтий колір із глянцевим фінішем, який має яскравий й свіжий вигляд.

Жовтий колір на нігтях має особливий вигляд
Жовтий колір на нігтях. Фото з Instagram

Жовта база з невеликими золотими чи срібними деталями буде мати навіть трохи святковий вигляд.

Будь-якому манікюру можна додати святкового вигляду
Гарний манікюр. Фото з Instagram

Також можна використати фруктові мотиви. Малюнки лимонів, ананасів чи соняшників зроблять манікюр веселим і креативним.

Креативний дизайн манікюру на кінець літа
Манікюр з фруктовими мотивами. Фото з Instagram

Якщо хочеться більш виразний дизайн, можна додати об’ємні прикраси: квіти, дрібні камінці чи навіть елементи у вигляді соняшників. Такий манікюр буде нагадувати відпочинок біля моря й дарувати відчуття легкості.

Раніше ми писали про інші трендові варіанти для манікюру, що будуть актуальні восени-2025.

Також ми повідомляли, що гель-лак можна носити тільки певний термін, аби не пошкодити ногтьову пластину.

мода манікюр краса стиль нігті
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
