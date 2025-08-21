Видео
Маникюр, что идеально подходит к загорелой коже

Дата публикации 21 августа 2025 19:46
Сочный nail-тренд — идеальный для загорелой кожи
Девушка на маникюре. Фото: Freepik

Желтый маникюр — это идеальный выбор для конца лета, когда хочется добавить образу яркости и настроения. Он всегда выглядит солнечным и жизнерадостным, независимо от того, выберете ли вы насыщенные оттенки или нежные пастельные.

Новини.LIVE расскажет об особенностях этого оттенка больше.

Читайте также:

Почему именно желтый цвет на ногтях стоит внимания

  • Контраст с загаром. Желтый на загорелой коже выглядит особенно выразительно, подчеркивает тепло оттенка и делает руки ухоженными.
  • Ассоциация с энергией. Это цвет солнца, цитрусовых и радости, поэтому он сразу поднимает настроение.
  • Универсальность. Сочетается как с летними цветами (белый, голубой, розовый), так и с более осенними оттенками (коричневый, серый, хаки).

Варианты дизайна для маникюра

Рассматрите желтый цвет с глянцевым финишем, который выглядит ярко и свежо.

Жовтий колір на нігтях має особливий вигляд
Желтый цвет на ногтях. Фото из Instagram

Желтая база с небольшими золотыми или серебряными деталями будет выглядеть даже немного празднично.

Будь-якому манікюру можна додати святкового вигляду
Красивый маникюр. Фото из Instagram

Также можно использовать фруктовые мотивы. Рисунки лимонов, ананасов или подсолнухов сделают маникюр веселым и креативным.

Креативний дизайн манікюру на кінець літа
Маникюр с фруктовыми мотивами. Фото из Instagram

Если хочется более выразительный дизайн, можно добавить объемные украшения: цветы, мелкие камушки или даже элементы в виде подсолнухов. Такой маникюр будет напоминать отдых у моря и дарить ощущение легкости.

Ранее мы писали о других трендовых вариантах для маникюра, которые будут актуальны осенью-2025.

Также мы сообщали, что гель-лак можно носить только определенный срок, чтобы не повредить ногтевую пластину.

мода маникюр красота стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
