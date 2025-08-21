Сочный nail-тренд — идеальный для загорелой кожи

Девушка на маникюре. Фото: Freepik

Желтый маникюр — это идеальный выбор для конца лета, когда хочется добавить образу яркости и настроения. Он всегда выглядит солнечным и жизнерадостным, независимо от того, выберете ли вы насыщенные оттенки или нежные пастельные.

Новини.LIVE расскажет об особенностях этого оттенка больше.

Почему именно желтый цвет на ногтях стоит внимания

Контраст с загаром. Желтый на загорелой коже выглядит особенно выразительно, подчеркивает тепло оттенка и делает руки ухоженными.

Ассоциация с энергией. Это цвет солнца, цитрусовых и радости, поэтому он сразу поднимает настроение.

Универсальность. Сочетается как с летними цветами (белый, голубой, розовый), так и с более осенними оттенками (коричневый, серый, хаки).

Варианты дизайна для маникюра

Рассматрите желтый цвет с глянцевым финишем, который выглядит ярко и свежо.

Желтый цвет на ногтях. Фото из Instagram

Желтая база с небольшими золотыми или серебряными деталями будет выглядеть даже немного празднично.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Также можно использовать фруктовые мотивы. Рисунки лимонов, ананасов или подсолнухов сделают маникюр веселым и креативным.

Маникюр с фруктовыми мотивами. Фото из Instagram

Если хочется более выразительный дизайн, можно добавить объемные украшения: цветы, мелкие камушки или даже элементы в виде подсолнухов. Такой маникюр будет напоминать отдых у моря и дарить ощущение легкости.

