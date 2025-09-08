Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самый модный парфюм осени-2025 — в чем его особенность

Самый модный парфюм осени-2025 — в чем его особенность

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:41
Парфюм, ставший трендом осени-2025 — чем он всех поразил
Парфюмерия. Фото: Freepik

Осень — идеальное время для поиска своего нового аромата, который будет оставлять тонкий, но выразительный шлейф и запомнится каждому. Кажется, среди сотен флаконов трудно найти именно "свой" парфюм, но мы уверены — это возможно. И, вполне вероятно, мы поможем вам сделать этот выбор. Сегодня напомним об аромате, который уже два года обсуждают все, и который поражает своей глубокой и гармоничной композицией.

Новини.LIVE расскажет вам о Tom Ford Cafe Rose 2023 года.

Реклама
Читайте также:

Идеальный парфюм на осень-2025

Tom Ford Cafe Rose — парфюм, созданный для особых моментов. Он переносит в уютное кафе, где медленно остывает чашка кофе с пряностями, а рядом расцветает роскошный букет роз. Верхние ноты сочетают насыщенность кофе и нежность турецкой розы, в сердце раскрывается бархат болгарской розы с тропической сладостью иланг-иланга и теплом кардамона, кориандра и пачулей. Завершает композицию мягкий сандал и дымный ладан, оставляющие романтичное и изысканное послевкусие.

Осінній аромат, що зачарує усіх навколо
Tom Ford Cafe Rose 2023. Фото из социальных сетей

Флакон из гофрированного стекла глубокого кофейного оттенка выглядит столь же благородно, как и сам аромат, добавляя ему ощущение настоящей роскоши.

Ключевые ноты:

  • верхние — кофе, турецкая роза;
  • сердце — болгарская роза, иланг-иланг, кардамон, кориандр, пачули;
  • база — ладан, сандал.

Этот аромат легко представить в качестве спутника для вечернего свидания или особого дня, когда хочется чувствовать себя уверенной и желанной. Флакон тоже заслуживает внимания — гофрированное стекло насыщенного кофейного оттенка выглядит благородно и дополняет ощущение роскоши.

Ранее мы писали о том, какие ароматы будут неуместны для свидания.

Также мы сообщали, какие легендарные духи создали знаменитости, ставшие любимчиками миллионов.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации