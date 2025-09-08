Парфюм, ставший трендом осени-2025 — чем он всех поразил

Парфюмерия. Фото: Freepik

Осень — идеальное время для поиска своего нового аромата, который будет оставлять тонкий, но выразительный шлейф и запомнится каждому. Кажется, среди сотен флаконов трудно найти именно "свой" парфюм, но мы уверены — это возможно. И, вполне вероятно, мы поможем вам сделать этот выбор. Сегодня напомним об аромате, который уже два года обсуждают все, и который поражает своей глубокой и гармоничной композицией.

Новини.LIVE расскажет вам о Tom Ford Cafe Rose 2023 года.

Идеальный парфюм на осень-2025

Tom Ford Cafe Rose — парфюм, созданный для особых моментов. Он переносит в уютное кафе, где медленно остывает чашка кофе с пряностями, а рядом расцветает роскошный букет роз. Верхние ноты сочетают насыщенность кофе и нежность турецкой розы, в сердце раскрывается бархат болгарской розы с тропической сладостью иланг-иланга и теплом кардамона, кориандра и пачулей. Завершает композицию мягкий сандал и дымный ладан, оставляющие романтичное и изысканное послевкусие.

Tom Ford Cafe Rose 2023. Фото из социальных сетей

Флакон из гофрированного стекла глубокого кофейного оттенка выглядит столь же благородно, как и сам аромат, добавляя ему ощущение настоящей роскоши.

Ключевые ноты:

верхние — кофе, турецкая роза;

сердце — болгарская роза, иланг-иланг, кардамон, кориандр, пачули;

база — ладан, сандал.

Этот аромат легко представить в качестве спутника для вечернего свидания или особого дня, когда хочется чувствовать себя уверенной и желанной. Флакон тоже заслуживает внимания — гофрированное стекло насыщенного кофейного оттенка выглядит благородно и дополняет ощущение роскоши.

