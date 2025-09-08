Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Наймодніший парфум осені-2025 — в чому його особливість

Наймодніший парфум осені-2025 — в чому його особливість

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:41
Парфум, що став трендом осені-2025 — чим він усіх вразив
Парфуми. Фото: Freepik

Осінь — ідеальний час для пошуку свого нового аромату, який залишатиме тонкий, але виразний шлейф і запам’ятається кожному. Здається, серед сотень флаконів важко знайти саме "свій" парфум, але ми впевнені — це можливо. І, цілком ймовірно, ми допоможемо вам зробити цей вибір. Сьогодні нагадаємо про аромат, який уже два роки обговорюють усі, і який вражає своєю глибокою та гармонійною композицією.

Новини.LIVE розповість вам про Tom Ford Cafe Rose 2023 року.

Реклама
Читайте також:

Ідеальний парфум на осінь-2025

Tom Ford Cafe Rose — парфум, створений для особливих моментів. Він переносить у затишне кафе, де повільно остигає чашка кави з прянощами, а поруч розквітає розкішний букет троянд. Верхні ноти поєднують насиченість кави та ніжність турецької троянди, у серці розкривається оксамит болгарської троянди з тропічною солодкістю іланг-ілангу й теплом кардамону, кориандру та пачулів. Завершує композицію м’який сандал і димний ладан, що залишають романтичний і вишуканий післясмак.

Осінній аромат, що зачарує усіх навколо
Tom Ford Cafe Rose 2023. Фото з соціальних мереж

Флакон із гофрованого скла глибокого кавового відтінку виглядає настільки ж благородно, як і сам аромат, додаючи йому відчуття справжньої розкоші.

Ключові ноти:

  • верхні — кава, турецька троянда;
  • серце — болгарська троянда, іланг-іланг, кардамон, коріандр, пачулі;
  • база — ладан, сандал.

Цей аромат легко уявити як супутника для вечірнього побачення чи особливого дня, коли хочеться відчувати себе впевненою та бажаною. Флакон теж заслуговує уваги — гофроване скло насиченого кавового відтінку має благородний вигляд й доповнює відчуття розкоші.

Раніше ми писали про те, які аромати будуть недоречні для побачення.

Також ми повідомляли, які легендарні парфуми створили знаменитості, що стали улюбленцями мільйонів.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації