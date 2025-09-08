Парфум, що став трендом осені-2025 — чим він усіх вразив

Парфуми. Фото: Freepik

Осінь — ідеальний час для пошуку свого нового аромату, який залишатиме тонкий, але виразний шлейф і запам’ятається кожному. Здається, серед сотень флаконів важко знайти саме "свій" парфум, але ми впевнені — це можливо. І, цілком ймовірно, ми допоможемо вам зробити цей вибір. Сьогодні нагадаємо про аромат, який уже два роки обговорюють усі, і який вражає своєю глибокою та гармонійною композицією.

Новини.LIVE розповість вам про Tom Ford Cafe Rose 2023 року.

Ідеальний парфум на осінь-2025

Tom Ford Cafe Rose — парфум, створений для особливих моментів. Він переносить у затишне кафе, де повільно остигає чашка кави з прянощами, а поруч розквітає розкішний букет троянд. Верхні ноти поєднують насиченість кави та ніжність турецької троянди, у серці розкривається оксамит болгарської троянди з тропічною солодкістю іланг-ілангу й теплом кардамону, кориандру та пачулів. Завершує композицію м’який сандал і димний ладан, що залишають романтичний і вишуканий післясмак.

Tom Ford Cafe Rose 2023. Фото з соціальних мереж

Флакон із гофрованого скла глибокого кавового відтінку виглядає настільки ж благородно, як і сам аромат, додаючи йому відчуття справжньої розкоші.

Ключові ноти:

верхні — кава, турецька троянда;

серце — болгарська троянда, іланг-іланг, кардамон, коріандр, пачулі;

база — ладан, сандал.

Цей аромат легко уявити як супутника для вечірнього побачення чи особливого дня, коли хочеться відчувати себе впевненою та бажаною. Флакон теж заслуговує уваги — гофроване скло насиченого кавового відтінку має благородний вигляд й доповнює відчуття розкоші.

