Элегантная короткая стрижка, которая завоевала тренды осени-2025

Самая модная стрижка осени-2025 с ноткой элегантности
Французский боб — это не просто модная стрижка, а настоящий стиль жизни, в котором сочетаются легкость, уверенность и немного парижской небрежности. Он идеально подходит тем, кому хочется минимума забот и максимума комфорта.
Об этом пишет Glamour.
Почему эта стрижка такая особенная
Все дело в длине. Пряди обычно заканчиваются на уровне подбородка или чуть выше, создавая выразительный контур лица. Клинообразный силуэт делает волосы визуально гуще, а объем сосредотачивается там, где он выглядит наиболее выигрышно. Такая форма прекрасно подчеркивает скулы и линию челюсти, добавляя лицу утонченности.
Кому подходит французский боб
Он подходит почти всем, ведь легко адаптируется под разные типы волос. На тонких создает объем, на густых — легкость. Его можно носить с челкой или без, с ровным срезом или немного асимметричным. Особенно эффектно эта стрижка будет смотреться на волнистых или слегка вьющихся волосах, когда каждое движение создает ощущение "живой" текстуры.
Как укладывать эту стрижку
Секрет в отсутствии излишнего усердия. Стилисты советуют либо сушить волосы естественным способом, либо слегка подсушить феном, наклонив голову вниз — это добавит объема у корней. Расческу можно отложить: лучше разобрать пряди пальцами, чтобы сохранить естественную форму. Для легкой волны достаточно нанести немного спрея с морской солью или мусса для текстуры.
Французский боб идеально вписывается в современный ритм жизни: не требует сложного ухода, быстро укладывается и подходит и для работы, и для вечерних выходов. Это тот случай, когда минимум длины — максимум эффекта.
Ранее мы писали о том, какие стрижки, что сейчас в моде, будут подходить далеко не всем.
Также мы сообщали, какая стрижка выгодно подчеркнет черты вашего лица.
Читайте Новини.LIVE!