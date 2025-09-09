Элегантная короткая стрижка, которая завоевала тренды осени-2025

Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Французский боб — это не просто модная стрижка, а настоящий стиль жизни, в котором сочетаются легкость, уверенность и немного парижской небрежности. Он идеально подходит тем, кому хочется минимума забот и максимума комфорта.

Об этом пишет Glamour.

Почему эта стрижка такая особенная

Все дело в длине. Пряди обычно заканчиваются на уровне подбородка или чуть выше, создавая выразительный контур лица. Клинообразный силуэт делает волосы визуально гуще, а объем сосредотачивается там, где он выглядит наиболее выигрышно. Такая форма прекрасно подчеркивает скулы и линию челюсти, добавляя лицу утонченности.

Французский боб. Фото из Instagram

Кому подходит французский боб

Он подходит почти всем, ведь легко адаптируется под разные типы волос. На тонких создает объем, на густых — легкость. Его можно носить с челкой или без, с ровным срезом или немного асимметричным. Особенно эффектно эта стрижка будет смотреться на волнистых или слегка вьющихся волосах, когда каждое движение создает ощущение "живой" текстуры.

Боб с челкой. Фото из Instagram

Как укладывать эту стрижку

Секрет в отсутствии излишнего усердия. Стилисты советуют либо сушить волосы естественным способом, либо слегка подсушить феном, наклонив голову вниз — это добавит объема у корней. Расческу можно отложить: лучше разобрать пряди пальцами, чтобы сохранить естественную форму. Для легкой волны достаточно нанести немного спрея с морской солью или мусса для текстуры.

Стрижка, которую легко укладывать. Фото из Instagram

Французский боб идеально вписывается в современный ритм жизни: не требует сложного ухода, быстро укладывается и подходит и для работы, и для вечерних выходов. Это тот случай, когда минимум длины — максимум эффекта.

