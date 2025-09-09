Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самая модная стрижка осени-2025 с ноткой элегантности

Самая модная стрижка осени-2025 с ноткой элегантности

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 16:01
Элегантная короткая стрижка, которая завоевала тренды осени-2025
Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Французский боб — это не просто модная стрижка, а настоящий стиль жизни, в котором сочетаются легкость, уверенность и немного парижской небрежности. Он идеально подходит тем, кому хочется минимума забот и максимума комфорта.

Об этом пишет Glamour.

Реклама
Читайте также:

Почему эта стрижка такая особенная

Все дело в длине. Пряди обычно заканчиваются на уровне подбородка или чуть выше, создавая выразительный контур лица. Клинообразный силуэт делает волосы визуально гуще, а объем сосредотачивается там, где он выглядит наиболее выигрышно. Такая форма прекрасно подчеркивает скулы и линию челюсти, добавляя лицу утонченности.

Французький боб додасть вам витонченості
Французский боб. Фото из Instagram

Кому подходит французский боб

Он подходит почти всем, ведь легко адаптируется под разные типы волос. На тонких создает объем, на густых — легкость. Его можно носить с челкой или без, с ровным срезом или немного асимметричным. Особенно эффектно эта стрижка будет смотреться на волнистых или слегка вьющихся волосах, когда каждое движение создает ощущение "живой" текстуры.

Чубчик може стати доповненням кожного образу
Боб с челкой. Фото из Instagram

Как укладывать эту стрижку

Секрет в отсутствии излишнего усердия. Стилисты советуют либо сушить волосы естественным способом, либо слегка подсушить феном, наклонив голову вниз — это добавит объема у корней. Расческу можно отложить: лучше разобрать пряди пальцами, чтобы сохранить естественную форму. Для легкой волны достаточно нанести немного спрея с морской солью или мусса для текстуры.

Стилісти радять сушити волосся природним способом
Стрижка, которую легко укладывать. Фото из Instagram

Французский боб идеально вписывается в современный ритм жизни: не требует сложного ухода, быстро укладывается и подходит и для работы, и для вечерних выходов. Это тот случай, когда минимум длины — максимум эффекта.

Ранее мы писали о том, какие стрижки, что сейчас в моде, будут подходить далеко не всем.

Также мы сообщали, какая стрижка выгодно подчеркнет черты вашего лица.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации