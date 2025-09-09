Відео
Наймодніша стрижка осені-2025 з ноткою елегантності

Наймодніша стрижка осені-2025 з ноткою елегантності

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:01
Елегантна коротка стрижка, яка завоювала тренди осені-2025
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Французький боб — це не просто модна стрижка, а справжній стиль життя, в якому поєднуються легкість, впевненість і трохи паризької недбалості. Він ідеально підходить для тих, кому хочеться мінімуму турбот і максимуму комфорту.

Про це пише Glamour.

Читайте також:

Чому ця стрижка така особлива

Вся річ в довжині. Пасма зазвичай закінчуються на рівні підборіддя або трохи вище, створюючи виразний контур обличчя. Клиноподібний силует робить волосся візуально густішим, а об’єм зосереджується там, де він має найбільш виграшний вигляд. Така форма чудово підкреслює вилиці та лінію щелепи, додаючи обличчю витонченості.

Французький боб додасть вам витонченості
Французький боб. Фото з Instagram

Кому підходить французький боб

Він пасує майже всім, адже легко адаптується під різні типи волосся. На тонкому створює об’єм, на густому — легкість. Його можна носити з чубчиком або без, із рівним зрізом чи трохи асиметричним. Особливо ефектний ця стрижка буде мати на хвилястому або злегка кучерявому волоссі, коли кожен рух створює відчуття "живої" текстури.

Чубчик може стати доповненням кожного образу
Боб з чубчиком. Фото з Instagram

Як укладати цю стрижку

Секрет у відсутності зайвої старанності. Стилісти радять або сушити волосся природним способом, або злегка підсушити феном, нахиливши голову вниз — це додасть об’єму біля коренів. Гребінець можна відкласти: краще розібрати пасма пальцями, щоб зберегти природну форму. Для легкої хвилі достатньо нанести трохи спрею з морською сіллю чи мусу для текстури.

Стилісти радять сушити волосся природним способом
Стрижку, яку легко укладати. Фото з Instagram

Французький боб ідеально вписується у сучасний ритм життя: не потребує складного догляду, швидко укладається та підходить і для роботи, і для вечірніх виходів. Це той випадок, коли мінімум довжини — максимум ефекту.

Раніше ми писали про те, які стрижки, що зараз в моді, будуть пасувати далеко не усім.

Також ми повідомляли, яка стрижка вигідно підкреслить риси вашого обличчя.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
