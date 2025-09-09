Елегантна коротка стрижка, яка завоювала тренди осені-2025

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Французький боб — це не просто модна стрижка, а справжній стиль життя, в якому поєднуються легкість, впевненість і трохи паризької недбалості. Він ідеально підходить для тих, кому хочеться мінімуму турбот і максимуму комфорту.

Про це пише Glamour.

Чому ця стрижка така особлива

Вся річ в довжині. Пасма зазвичай закінчуються на рівні підборіддя або трохи вище, створюючи виразний контур обличчя. Клиноподібний силует робить волосся візуально густішим, а об’єм зосереджується там, де він має найбільш виграшний вигляд. Така форма чудово підкреслює вилиці та лінію щелепи, додаючи обличчю витонченості.

Французький боб. Фото з Instagram

Кому підходить французький боб

Він пасує майже всім, адже легко адаптується під різні типи волосся. На тонкому створює об’єм, на густому — легкість. Його можна носити з чубчиком або без, із рівним зрізом чи трохи асиметричним. Особливо ефектний ця стрижка буде мати на хвилястому або злегка кучерявому волоссі, коли кожен рух створює відчуття "живої" текстури.

Боб з чубчиком. Фото з Instagram

Як укладати цю стрижку

Секрет у відсутності зайвої старанності. Стилісти радять або сушити волосся природним способом, або злегка підсушити феном, нахиливши голову вниз — це додасть об’єму біля коренів. Гребінець можна відкласти: краще розібрати пасма пальцями, щоб зберегти природну форму. Для легкої хвилі достатньо нанести трохи спрею з морською сіллю чи мусу для текстури.

Стрижку, яку легко укладати. Фото з Instagram

Французький боб ідеально вписується у сучасний ритм життя: не потребує складного догляду, швидко укладається та підходить і для роботи, і для вечірніх виходів. Це той випадок, коли мінімум довжини — максимум ефекту.

