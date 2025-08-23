Видео
Самая модная форма бровей 2025 — подойдет абсолютно всем

Самая модная форма бровей 2025 — подойдет абсолютно всем

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 11:14
Трендовая форма бровей 2025 — подойдет всем типам лица
Модная форма бровей. Фото: Instagram

Подобрать форму бровей бывает нелегко, ведь хочется, чтобы они были не только трендовыми, но и действительно подходили типу лица. Соединить эти два важных фактора в 2025 году совсем не сложно, ведь в моде остается естественность и натуральная красота.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какая форма бровей модная в 2025 году

Брови — это будто визитная карточка красивого макияжа. Они играют важную роль в создании гармоничного образа. При этом, важно подобрать форму, которая будет актуальной и красивой. В 2025 году стилисты советуют модницам обратить внимание на брови средней ширины с легким изгибом.

Яка форма брів модна у 2025 році
Модная форма бровей. Фото: Instagram

Такой вариант будет универсальным для всех типов лица. При этом не обязательно делать брови идеально уложенными. В моде — естественность, поэтому неровные волоски или нечеткие линии наоборот будут актуальными.

Яка форма брів модна у 2025 році
Трендовые брови 2025 года. Фото: Instagram

Очевидное преимущество такой формы бровей — за ними не нужно тщательно ухаживать или долго укладывать. Брови можно не красить, а только причесать и зафиксировать естественную форму гелем или другими средствами. Если же вы любите более четкие брови, просто подчеркните их натуральным карандашом или тенями.

Яка форма брів модна у 2025 році
Красивые брови. Фото: Instagram

Мягкий изгиб придаст лицу выразительности. Он действительно подойдет всем и будет выглядеть естественно. Такая форма откроет взгляд и делает его более нежным. К тому же брови с изгибом создают эффект подтянутости лица. Однако важно сохранять баланс и не сделать форму слишком широкой, иначе это может утяжелить образ.

Напомним, ранее мы писали о том, как Дженнифер Энистон удается выглядеть значительно моложе.

Также мы рассказывали о том, какая стрижка подчеркнет черты лица и сделает его более привлекательным.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
