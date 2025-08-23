Трендова форма брів 2025 — підійде усім типам обличчя

Модна форма брів. Фото: Instagram

Підібрати форму брів буває нелегко, адже хочеться, аби вони були не лише трендовими, а й справді пасували типу обличчя. Поєднати цих два важливих фактори у 2025 році зовсім не складно, адже у моді залишається природність та натуральна краса.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Яка форма брів модна у 2025 році

Брови — це ніби візитівка красивого макіяжу. Вони відіграють важливу роль у створенні гармонійного образу. При цьому, важливо підібрати форму, яка буде актуальною та красивою. У 2025 році стилісти радять модницям звернути увагу на брови середньої ширини з легким вигином.

Модна форма брів. Фото: Instagram

Такий варіант буде універсальним для всіх типів обличчя. При цьому не обов'язково робити брови ідеально укладеними. У моді — природність, тож нерівні волоски чи нечіткі лінії навпаки будуть актуальними.

Трендові брови 2025 року. Фото: Instagram

Очевидна перевага такої форми брів — за ними не потрібно ретельно доглядати чи довго вкладати. Брови можна не фарбувати, а тільки причесати та зафіксувати природну форму гелем чи іншими засобами. Якщо ж ви любите чіткіші брови, просто підкресліть їх натуральним олівцем чи тінями.

Гарні брови. Фото: Instagram

М'який вигин надасть обличчю виразності. Він справді підійде усім та матиме природний вигляд. Така форма відкриє погляд та робить його ніжнішим. До того ж брови з вигином створюють ефект підтягнутості обличчя. Однак важливо зберігати баланс й не зробити форму занадто широкою, інакше це може обтяжити образ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Дженніфер Еністон вдається мати значно молодший вигляд.

Також ми розповідали про те, яка стрижка підкреслить риси обличчя та зробить його привабливішим.