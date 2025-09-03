Смелый тренд осени — образ, который стоит примерить уже сейчас

Самый яркий стиль осени — образ, который привлечет все взгляды
Свитер и шорты — на первый взгляд странное сочетание, но именно оно стало любимой формулой стильных девушек в начале осени. У этого тандема есть главное преимущество: он работает тогда, когда утром прохладно, днем тепло, а вечером снова хочется укутаться во что-то уютное. Это идеальное "межсезонное равновесие", которое выглядит свежо и одновременно удобно.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Какие шорты выбрать для удачного образа
Здесь нет никаких ограничений. Кто-то носит классические бермуды с высокой талией, чтобы подчеркнуть стройность. Другие выбирают спортивные или трикотажные — для более расслабленного вайба. Модные блогеры также экспериментируют с мини, которые едва выглядывают из-под объемного свитера, или же наоборот — с длинными шортами миди, которые добавляют образу более городского характера.
Трендовые свитера для стильного образа
Они могут быть абсолютно разными. Объемные "оверсайзы" создают ощущение уюта, легкие кашемировые модели подходят для офиса, а яркие свитера с узором сразу добавляют настроения даже в пасмурный день. Вместо классического свитера можно взять кардиган, худи или свитшот — тогда каждый раз образ будет выглядеть оригинально.
Фишка комбинации еще и в том, что ее легко адаптировать под любую погоду: добавили колготки или высокие гольфы - и уже готов вариант на прохладный вечер. Обувь тоже можно менять: от кроссовок и лоферов до массивных сапог. Все зависит от того, какое настроение вы хотите создать.
Сочетание "свитер и шорты" — это маленький вызов привычным правилам, но именно благодаря таким мелким экспериментам гардероб становится интересным. А еще — это возможность оставаться собой: одновременно комфортной, расслабленной и стильной.
