Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самый яркий стиль осени — образ, который привлечет все взгляды

Самый яркий стиль осени — образ, который привлечет все взгляды

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:40
Смелый тренд осени — образ, который стоит примерить уже сейчас
Девушка в свитере. Фото: freepik.com

Свитер и шорты — на первый взгляд странное сочетание, но именно оно стало любимой формулой стильных девушек в начале осени. У этого тандема есть главное преимущество: он работает тогда, когда утром прохладно, днем тепло, а вечером снова хочется укутаться во что-то уютное. Это идеальное "межсезонное равновесие", которое выглядит свежо и одновременно удобно.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Какие шорты выбрать для удачного образа

Здесь нет никаких ограничений. Кто-то носит классические бермуды с высокой талией, чтобы подчеркнуть стройность. Другие выбирают спортивные или трикотажные — для более расслабленного вайба. Модные блогеры также экспериментируют с мини, которые едва выглядывают из-под объемного свитера, или же наоборот — с длинными шортами миди, которые добавляют образу более городского характера.

Светр у поєднанні з шортами - ідеальний тандем
Свитер и шорты. Фото из Instagram

Трендовые свитера для стильного образа

Они могут быть абсолютно разными. Объемные "оверсайзы" создают ощущение уюта, легкие кашемировые модели подходят для офиса, а яркие свитера с узором сразу добавляют настроения даже в пасмурный день. Вместо классического свитера можно взять кардиган, худи или свитшот — тогда каждый раз образ будет выглядеть оригинально.

Восени легко створити стильний образ навіть з шортами
Объемный свитер в тренде. Фото из Instagram

Фишка комбинации еще и в том, что ее легко адаптировать под любую погоду: добавили колготки или высокие гольфы - и уже готов вариант на прохладный вечер. Обувь тоже можно менять: от кроссовок и лоферов до массивных сапог. Все зависит от того, какое настроение вы хотите создать.

Восени будь-який образ з светрами буде актуальний
Стильный образ. Фото из Instagram

Сочетание "свитер и шорты" — это маленький вызов привычным правилам, но именно благодаря таким мелким экспериментам гардероб становится интересным. А еще — это возможность оставаться собой: одновременно комфортной, расслабленной и стильной.

Ранее мы писали о том, какая на самом деле есть разница между свитером и кофтой.

Также мы сообщали, какие зимние вещи будут актуальны даже сейчас.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации