Сміливий тренд осені — образ, який варто приміряти вже зараз

Светр і шорти — на перший погляд дивне поєднання, але саме воно стало улюбленою формулою стильних дівчат на початку осені. У цьому тандему є головна перевага: він працює тоді, коли зранку прохолодно, вдень тепло, а ввечері знову хочеться загорнутися в щось затишне. Це ідеальна "міжсезонна рівновага", яка має свіжий й водночас зручний вигляд.

Які шорти вибрати для вдалого образу

Тут немає жодних обмежень. Хтось носить класичні бермуди з високою талією, щоб підкреслити стрункість. Інші обирають спортивні або трикотажні — для більш розслабленого вайбу. Модні блогерки також експериментують із міні, які ледь визирають з-під об’ємного светра, або ж навпаки — з довгими шортами міді, які додають образу більш міського характеру.

Трендові светри для стильного образу

Вони можуть бути абсолютно різними. Об’ємні "оверсайзи" створюють відчуття затишку, легкі кашемірові моделі підходять для офісу, а яскраві светри з візерунком одразу додають настрою навіть у похмурий день. Замість класичного светра можна взяти кардиган, худі чи світшот — тоді кожен раз образ буде мати оригінальний вигляд.

Фішка комбінації ще й у тому, що її легко адаптувати під будь-яку погоду: додали колготки чи високі гольфи — і вже готовий варіант на прохолодний вечір. Взуття теж можна міняти: від кросівок та лоферів до масивних чобіт. Усе залежить від того, який настрій ви хочете створити.

Поєднання "светр та шорти" — це маленький виклик звичним правилам, але саме завдяки таким дрібним експериментам гардероб стає цікавим. А ще — це можливість залишатися собою: одночасно комфортною, розслабленою і стильною.

