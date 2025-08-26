Дешевая покупка оказалась для мужчины редкой драгоценностью (фото)

Мужчина держит в руках коробочку для украшений. Фото: Freepik

В британском Йорке 26-летний помощник юриста Кайл Тейлор случайно сделал покупку, которая может изменить его представление о шопинге навсегда. Зайдя в благотворительный магазин местного хосписа, он заметил на полке странное украшение и сразу решил забрать его домой. Цена была смешной — всего 3 фунта стерлингов.

Об этом пишет mirror.

На первый взгляд, вещь казалась обычной садовой декорацией. Терракотовая маска с металлическим креплением выглядела довольно необычно, но Кайл имеет слабость к "странным" вещам, поэтому сомнений в покупке не было.

Какое украшение сделало одного мужчину богачом

Дома парень решил узнать больше и воспользовался поиском по фото в Google. Результаты его буквально ошеломили: маска оказалась итальянским светильником ручной работы, похожие экземпляры продавались онлайн по цене от нескольких сотен до почти тысячи фунтов. Один из лотов на известном аукционном сайте стоил 957 фунтов.

Итальянская терракотовая маска-бра. Фото: Jam Press/@kylejohntaylor

"Я был удивлен — думал, это что-то из садового центра. Интересовало, из какого магазина она происходит и для чего предназначено металлическое крепление. Просмотрел несколько похожих вариантов — стили и цены отличались, но один лот на сайте аукционов почти идентичен моему. Мне уже нравилась эта вещь, еще до того, как я узнал ее стоимость, но эта находка лишь подтвердила, что покупка была удачной", — поделился Кайл.

Парень признается, что регулярно заглядывает в благотворительные магазины в поисках антиквариата или старинной мебели. Для него это не столько способ экономить, сколько возможность наткнуться на настоящее сокровище.

