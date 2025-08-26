Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Британец разбогател благодаря покупке необычного украшения

Британец разбогател благодаря покупке необычного украшения

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 08:49
Дешевая покупка оказалась для мужчины редкой драгоценностью (фото)
Мужчина держит в руках коробочку для украшений. Фото: Freepik

В британском Йорке 26-летний помощник юриста Кайл Тейлор случайно сделал покупку, которая может изменить его представление о шопинге навсегда. Зайдя в благотворительный магазин местного хосписа, он заметил на полке странное украшение и сразу решил забрать его домой. Цена была смешной — всего 3 фунта стерлингов.

Об этом пишет mirror.

Реклама
Читайте также:

На первый взгляд, вещь казалась обычной садовой декорацией. Терракотовая маска с металлическим креплением выглядела довольно необычно, но Кайл имеет слабость к "странным" вещам, поэтому сомнений в покупке не было.

Какое украшение сделало одного мужчину богачом

Дома парень решил узнать больше и воспользовался поиском по фото в Google. Результаты его буквально ошеломили: маска оказалась итальянским светильником ручной работы, похожие экземпляры продавались онлайн по цене от нескольких сотен до почти тысячи фунтов. Один из лотов на известном аукционном сайте стоил 957 фунтов.

Старовинна прикраса, що коштує чимало
Итальянская терракотовая маска-бра. Фото: Jam Press/@kylejohntaylor

"Я был удивлен  думал, это что-то из садового центра. Интересовало, из какого магазина она происходит и для чего предназначено металлическое крепление. Просмотрел несколько похожих вариантов  стили и цены отличались, но один лот на сайте аукционов почти идентичен моему. Мне уже нравилась эта вещь, еще до того, как я узнал ее стоимость, но эта находка лишь подтвердила, что покупка была удачной", — поделился Кайл.

Парень признается, что регулярно заглядывает в благотворительные магазины в поисках антиквариата или старинной мебели. Для него это не столько способ экономить, сколько возможность наткнуться на настоящее сокровище.

Ранее мы писали о том, как слово "цепочка" будет звучать на украинском.

Также мы сообщали, о каком кольце мечтают почти все девушки, но для его приобретения есть условие.

мода аксессуары интересные факты стиль украшения
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации