Головна Fashion Молодий британець розбагатів завдяки покупці дивної прикраси

Молодий британець розбагатів завдяки покупці дивної прикраси

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 08:49
Дешева покупка виявилась для чоловіка рідкою коштовністю (фото)
Чоловік тримає в руках коробочку для прикрас. Фото: Freepik

У британському Йорку 26-річний помічник юриста Кайл Тейлор випадково зробив покупку, яка може змінити його уявлення про шопінг назавжди. Зайшовши до благодійного магазину місцевого хоспісу, він помітив на полиці дивну прикрасу й одразу вирішив забрати її додому. Ціна була смішною — лише 3 фунти стерлінгів.

Про це пише mirror.

На перший погляд, річ здавалася звичайною садовою декорацією. Теракотова маска із металевим кріпленням мала доволі незвичний вигляд, але Кайл має слабкість до "дивних" речей, тож сумнівів у покупці не було.

Яка прикраса зробила одного чоловіка багатієм

Вдома хлопець вирішив дізнатися більше й скористався пошуком за фото у Google. Результати його буквально приголомшили: маска виявилася італійським світильником ручної роботи, схожі екземпляри продавалися онлайн за ціною від кількох сотень до майже тисячі фунтів. Один із лотів на відомому аукціонному сайті коштував 957 фунтів.

Старовинна прикраса, що коштує чимало
Італійська теракотова маска-бра. Фото: Jam Press/@kylejohntaylor

"Я був здивований — думав, це щось із садового центру. Цікавило, з якого магазину вона походить і для чого призначене металеве кріплення. Переглянув кілька схожих варіантів — стилі та ціни відрізнялися, але один лот на сайті аукціонів майже ідентичний до мого. Мені вже подобалась ця річ, ще до того, як я дізнався її вартість, але ця знахідка лише підтвердила, що покупка була вдалою", — поділився Кайл.

Хлопець зізнається, що регулярно заглядає у благодійні крамниці в пошуках антикваріату чи старовинних меблів. Для нього це не стільки спосіб економити, скільки можливість натрапити на справжній скарб.

мода аксесуари цікаві факти стиль прикраси
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
