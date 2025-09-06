Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Модные юбки на осень — должны быть в каждом гардеробе

Модные юбки на осень — должны быть в каждом гардеробе

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 08:40
Самые трендовые юбки осени — на какие модели обратить внимание
Плиссированная юбка белого цвета. Фото: Instagram

Юбка — незаменимая вещь осенью для тех, кто любит нежные и женственные образы. Сочетать ее можно практически с чем угодно: кофтами, рубашками, кардиганами или другой верхней одеждой. В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на несколько моделей юбок, которые будут на пике популярности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие юбки выбрать на осень

Кожаная

Этой осенью в моде будут кожаные юбки. Более того, стоит обратить внимание на цветные модели: коричневые, зеленые, желтые или пурпурные. Они придадут свежести образу и подойдут тем, кто любит выглядеть ярко. Экспериментируйте с оттенками и не бойтесь в этом сезоне выходить за пределы монохромных образов.

Найбільш трендові спідниці осені 2025
Образ с кожаной юбкой. Фото: Instagram

Кружевная

Кружево до сих пор остается главным акцентом. Популярным в этом сезоне будет сочетание кружевной юбки с базовыми вещами. Поэтому попробуйте комбинировать ее с футболкой, тренчем или рубашкой. Для элегантного образа выберите ботинки на каблуках, которые сейчас также на пике популярности.

Найбільш трендові спідниці осені 2025
Белая кружевная юбка. Фото: Instagram

Клетчатая

Клетка этой осенью станет настоящим хитом, в том числе и клетчатые юбки будут супер популярными. Для более интересного образа можно выбрать не серые или черные цвета, а что-то ярче: зеленый, красный или даже розовый. Юбка в таком стиле напоминает бурные студенческие годы и подчеркнет вашу легкость и игривость.

Найбільш трендові спідниці осені 2025
Клетчатая юбка. Фото: Instagram

Плиссированная

Плиссированные юбки снова стали популярными, как и многие другие тренды из 90-х. Большинство из них выполнены в нейтральных цветах и подойдут практически ко всему. Они покоряют модниц универсальностью. В моде будут как длинные модели, так и мини-юбки, а складки могут варьироваться от мелких до крупных фактурных интерпретаций.

Найбільш трендові спідниці осені 2025
Короткая плиссированная юбка. Фото: Instagram

Этой осенью не стоит сосредотачиваться только на пастельных оттенках. Присмотритесь к юбкам в изумрудно-зеленом, бордовом, зеленом или синем цвете. Кроме того, из моды не выйдет классика: черный, белый и коричневый оттенки.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь будет универсальным вариантом на осень. Она будет подходить ко всему.

Также мы рассказывали о том, как стилизовать джинсы на осень. В моде будут необычные сочетания.

мода осень тренды образ юбки
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации