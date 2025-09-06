Самые трендовые юбки осени — на какие модели обратить внимание

Плиссированная юбка белого цвета. Фото: Instagram

Юбка — незаменимая вещь осенью для тех, кто любит нежные и женственные образы. Сочетать ее можно практически с чем угодно: кофтами, рубашками, кардиганами или другой верхней одеждой. В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на несколько моделей юбок, которые будут на пике популярности.

Какие юбки выбрать на осень

Кожаная

Этой осенью в моде будут кожаные юбки. Более того, стоит обратить внимание на цветные модели: коричневые, зеленые, желтые или пурпурные. Они придадут свежести образу и подойдут тем, кто любит выглядеть ярко. Экспериментируйте с оттенками и не бойтесь в этом сезоне выходить за пределы монохромных образов.

Образ с кожаной юбкой. Фото: Instagram

Кружевная

Кружево до сих пор остается главным акцентом. Популярным в этом сезоне будет сочетание кружевной юбки с базовыми вещами. Поэтому попробуйте комбинировать ее с футболкой, тренчем или рубашкой. Для элегантного образа выберите ботинки на каблуках, которые сейчас также на пике популярности.

Белая кружевная юбка. Фото: Instagram

Клетчатая

Клетка этой осенью станет настоящим хитом, в том числе и клетчатые юбки будут супер популярными. Для более интересного образа можно выбрать не серые или черные цвета, а что-то ярче: зеленый, красный или даже розовый. Юбка в таком стиле напоминает бурные студенческие годы и подчеркнет вашу легкость и игривость.

Клетчатая юбка. Фото: Instagram

Плиссированная

Плиссированные юбки снова стали популярными, как и многие другие тренды из 90-х. Большинство из них выполнены в нейтральных цветах и подойдут практически ко всему. Они покоряют модниц универсальностью. В моде будут как длинные модели, так и мини-юбки, а складки могут варьироваться от мелких до крупных фактурных интерпретаций.

Короткая плиссированная юбка. Фото: Instagram

Этой осенью не стоит сосредотачиваться только на пастельных оттенках. Присмотритесь к юбкам в изумрудно-зеленом, бордовом, зеленом или синем цвете. Кроме того, из моды не выйдет классика: черный, белый и коричневый оттенки.

