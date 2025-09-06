Найтрендовіші спідниці осені — на які моделі звернути увагу

Плісирована спідниця білого кольору. Фото: Instagram

Спідниця — незамінна річ восени для тих, хто любить ніжні та жіночні образи. Поєднувати її можна практично з будь-чим: кофтами, сорочками, кардиганами чи іншим верхнім одягом. В цьому сезоні стилісти радять звернути увагу на кілька моделей спідниць, які будуть на піку популярності.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які спідниці обрати на осінь

Шкіряна

Цієї осені в моді будуть шкіряні спідниці. Ба більше, варто звернути увагу на кольорові моделі: коричневі, зелені, жовті чи пурпурові. Вони додадуть свіжості образу та підійдуть тим, хто любить мати яскравий вигляд. Експериментуйте з відтінками та не бійтеся в цьому сезоні виходити за межі монохромних образів.

Образ зі шкіряною спідницею. Фото: Instagram

Мереживна

Мереживо досі залишається головним акцентом. Популярним в цьому сезоні буде поєднання мереживної спідниці з базовими речами. Відтак спробуйте комбінувати її з футболкою, тренчем чи сорочкою. Для елегантнішого образу оберіть черевики на підборах, які зараз також на піку популярності.

Біла мереживна спідниця. Фото: Instagram

Картата спідниця

Клітинка цієї осені стане справжнім хітом, зокрема й картаті спідниці будуть супер популярними. Для цікавішого образу можна обрати не сірі чи чорні кольори, а щось яскравіше: зелений, червоний чи навіть рожевий. Спідниця в такому стилі нагадує буремні студентські роки та підкреслить вашу легкість й грайливість.

Картата спідниця. Фото: Instagram

Плісирована спідниця

Плісовані спідниці знову стали популярними, як й багато інших трендів з 90-х. Більшість з них виконані в нейтральних кольорах та підійдуть практично до всього. Вони підкорюють модниць універсальністю. В моді будуть як довгі моделі, так й мініспідниці, а складки можуть варіюватись від дрібних до великих фактурних інтерпретацій.

Коротка плісирована спідниця. Фото: Instagram

Цієї осені не варто зосереджуватись лише на пастельних відтінках. Придивіться до спідниць у смарагдово-зеленому, бордовому, зеленому чи синьому кольорі. Крім того, з моди не вийде класика: чорний, білий та коричневий відтінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття буде універсальним варіантом на осінь. Воно пасуватиме до всього.

Також ми розповідали про те, як стилізувати джинси на осінь. В моді будуть незвичні поєднання.