Главная Fashion Модные шапки и шляпы сезона осень-зима 2025/2026

Модные шапки и шляпы сезона осень-зима 2025/2026

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 09:35
Головные уборы сезона осень-зима — тренды и для идеи образов
Девушка в шляпе. Фото: freepik.com

Сложно представить женский гардероб без головных уборов — они не только защищают от холода, но и становятся той самой деталью, которая делает образ завершенным. В сезоне осень-зима 2025/2026 модницы делают ставку на разные модели: от классических шляп до спортивных бейсболок и нежных вязаных аксессуаров. На последних Неделях моды можно было увидеть, что именно эти варианты уверенно удерживают лидерство.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Топ головных уборов осенне-зимнего сезона

Капор

Когда-то капор считался практичным головным убором для служанок, но уже в XIX веке он стал любимым аксессуаром светских дам. Сегодня же мы видим его в обновленном формате — мягкие вязаные или пушистые меховые модели создают ощущение уюта и тепла. Идеальный вариант, когда хочется совместить комфорт и стиль.

Капор - ідеально підійде на зиму
Капор. Фото из Instagram

Фетровая шляпа

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Федора, ковбойские силуэты, широкие или узкие поля — любая модель способна сделать образ выразительным. Такая шляпа всегда добавляет уверенности и легкого шарма, будто намекает, что ее обладательница точно знает себе цену.

Фетровий капелюх додасть впевненості кожній
Белая шляпа. Фото из Instagram

Бейсболка

Символ спорта давно вышел за пределы стадионов. Сегодня бейсболка — это настоящий must-have, который можно смело сочетать даже с классикой. Она отлично смотрится с пальто, тренчем или строгим блейзером, создавая стильный контраст. Именно в таких миксах и рождается современная мода.

Бейсболку можна носити в будь-яку погоду
Бейсболка в зимнем образе. Фото из Instagram

Вязаный платок

Неожиданный тренд, покоряющий сердца этой осенью. Вязаный платок добавляет нежности и одновременно напоминает об элегантном стиле 60-х.

В'язана хустка нагадує про стиль 60-х
Вязаный платок. Фото из Instagram

Он легко вписывается в гардероб: достаточно сочетать его с пальто или объемным свитером, чтобы создать утонченный вид.

Ранее мы писали о том, что фуражка снова возвращается в этом сезоне.

Также мы сообщали, какой головной убор является наиболее универсальным.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
