Головные уборы сезона осень-зима — тренды и для идеи образов

Девушка в шляпе. Фото: freepik.com

Сложно представить женский гардероб без головных уборов — они не только защищают от холода, но и становятся той самой деталью, которая делает образ завершенным. В сезоне осень-зима 2025/2026 модницы делают ставку на разные модели: от классических шляп до спортивных бейсболок и нежных вязаных аксессуаров. На последних Неделях моды можно было увидеть, что именно эти варианты уверенно удерживают лидерство.

Об этом пишет Vogue.

Топ головных уборов осенне-зимнего сезона

Капор

Когда-то капор считался практичным головным убором для служанок, но уже в XIX веке он стал любимым аксессуаром светских дам. Сегодня же мы видим его в обновленном формате — мягкие вязаные или пушистые меховые модели создают ощущение уюта и тепла. Идеальный вариант, когда хочется совместить комфорт и стиль.

Капор. Фото из Instagram

Фетровая шляпа

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Федора, ковбойские силуэты, широкие или узкие поля — любая модель способна сделать образ выразительным. Такая шляпа всегда добавляет уверенности и легкого шарма, будто намекает, что ее обладательница точно знает себе цену.

Белая шляпа. Фото из Instagram

Бейсболка

Символ спорта давно вышел за пределы стадионов. Сегодня бейсболка — это настоящий must-have, который можно смело сочетать даже с классикой. Она отлично смотрится с пальто, тренчем или строгим блейзером, создавая стильный контраст. Именно в таких миксах и рождается современная мода.

Бейсболка в зимнем образе. Фото из Instagram

Вязаный платок

Неожиданный тренд, покоряющий сердца этой осенью. Вязаный платок добавляет нежности и одновременно напоминает об элегантном стиле 60-х.

Вязаный платок. Фото из Instagram

Он легко вписывается в гардероб: достаточно сочетать его с пальто или объемным свитером, чтобы создать утонченный вид.

