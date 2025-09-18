Головні убори сезону осінь-зима — тренди та ідеї для образів

Модні шапки й капелюхи сезону осінь-зима 2025/2026
Складно уявити жіночий гардероб без головних уборів — вони не лише захищають від холоду, а й стають тією самою деталлю, яка робить образ завершеним. У сезоні осінь-зима 2025/2026 модниці роблять ставку на різні моделі: від класичних капелюхів до спортивних бейсболок і ніжних в’язаних аксесуарів. На останніх Тижнях моди можна було побачити, що саме ці варіанти впевнено утримують лідерство.
Топ головних уборів осінньо-зимового сезону
Капор
Колись капор вважали практичним головним убором для служниць, але вже у XIX столітті він став улюбленим аксесуаром світських дам. Сьогодні ж ми бачимо його в оновленому форматі — м’які в’язані або пухнасті хутряні моделі створюють відчуття затишку й тепла. Ідеальний варіант, коли хочеться поєднати комфорт і стиль.
Фетровий капелюх
Це класика, яка ніколи не виходить з моди. Федора, ковбойські силуети, широкі чи вузькі криси — будь-яка модель здатна зробити образ виразним. Такий капелюх завжди додає впевненості й легкого шарму, ніби натякає, що його власниця точно знає собі ціну.
Бейсболка
Символ спорту давно вийшов за межі стадіонів. Сьогодні бейсболка — це справжній must-have, який можна сміливо поєднувати навіть із класикою. Вона має чудовий вигляд з пальтом, тренчем чи строгим блейзером, створюючи стильний контраст. Саме в таких міксах і народжується сучасна мода.
В’язана хустинка
Несподіваний тренд, що підкорює серця цієї осені. В’язана хустинка додає ніжності й водночас нагадує про елегантний стиль 60-х.
Вона легко вписується в гардероб: достатньо поєднати її з пальтом або об’ємним светром, щоб створити витончений вигляд.
