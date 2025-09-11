Модний головний убір 2025 року — картуз знову в тренді цієї осені

Картуз повертається — головний убір із характером
Ще влітку на модній арені з’явився головний убір, який має всі шанси затриматися в трендах ще надовго. І це зовсім не бейсболка чи бандана, що давно стали звичними елементами street style. Йдеться про картуз.
Про це пише Cosmopolitan.
Можливо, вам він здається трохи занадто сміливим. Але варто поглянути, як стильно його носять інфлюенсери, і думка зміниться.
Який картуз обрати
Тут все просто: актуальні і тканинні, і шкіряні моделі. Це тренд радше про форму, ніж про матеріал. Легкі бавовняні варіанти ідеальні для теплих днів, а твід чи шерсть чудово підійдуть для осені.
До речі, картуз добре вписується як у casual-образи з джинсами чи светром, так і у більш стриманий, навіть діловий стиль. Це вже довели модні блогерки, які сміливо міксують його з піджаками чи строгими пальтами.
Яскраві акценти
Якщо вам подобається робити образ неповторним, то зверніть увагу на картузи у кольорах сезону. Червоний, фіолетовий, гірчичний чи лимонний відтінок одразу додають луку настрою. Стильний хід — поєднати шкіряний картуз із сумкою з того ж матеріалу. Такий образ завжди буде мати гармонійний й дорогий вигляд.
Отож, картуз — це не просто аксесуар, а спосіб додати характеру навіть найпростішому аутфіту. І здається, що саме цієї осені він стане вашою новою fashion-звичкою.
Раніше ми писали про те, який головний убір отримав заслужено звання універсального, бо пасує під все.
Також ми повідомляли, які ще головні убори будуть в тренді цієї осені.
Читайте Новини.LIVE!