Модний головний убір 2025 року — картуз знову в тренді цієї осені

Ще влітку на модній арені з’явився головний убір, який має всі шанси затриматися в трендах ще надовго. І це зовсім не бейсболка чи бандана, що давно стали звичними елементами street style. Йдеться про картуз.

Можливо, вам він здається трохи занадто сміливим. Але варто поглянути, як стильно його носять інфлюенсери, і думка зміниться.

Який картуз обрати

Тут все просто: актуальні і тканинні, і шкіряні моделі. Це тренд радше про форму, ніж про матеріал. Легкі бавовняні варіанти ідеальні для теплих днів, а твід чи шерсть чудово підійдуть для осені.

До речі, картуз добре вписується як у casual-образи з джинсами чи светром, так і у більш стриманий, навіть діловий стиль. Це вже довели модні блогерки, які сміливо міксують його з піджаками чи строгими пальтами.

Яскраві акценти

Якщо вам подобається робити образ неповторним, то зверніть увагу на картузи у кольорах сезону. Червоний, фіолетовий, гірчичний чи лимонний відтінок одразу додають луку настрою. Стильний хід — поєднати шкіряний картуз із сумкою з того ж матеріалу. Такий образ завжди буде мати гармонійний й дорогий вигляд.

Отож, картуз — це не просто аксесуар, а спосіб додати характеру навіть найпростішому аутфіту. І здається, що саме цієї осені він стане вашою новою fashion-звичкою.

