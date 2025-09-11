Модный головной убор 2025 — фуражка снова в тренде этой осенью

Девушка в фуражке. Фото: Freepik

Еще летом на модной арене появился головной убор, который имеет все шансы задержаться в трендах еще надолго. И это вовсе не бейсболка или бандана, которые давно стали привычными элементами street style. Речь идет о фуражке.

Возможно, вам она кажется немного слишком смелой. Но стоит взглянуть, как стильно ее носят инфлюенсеры, и мнение изменится.

Какую фуражку выбрать

Здесь все просто: актуальны и тканевые, и кожаные модели. Это тренд скорее о форме, чем о материале. Легкие хлопковые варианты идеальны для теплых дней, а твид или шерсть прекрасно подойдут для осени.

Девушка в стильном головном уборе. Фото из Instagram

Кстати, фуражка хорошо вписывается как в casual-образы с джинсами или свитером, так и в более сдержанный, даже деловой стиль. Это уже доказали модные блогеры, которые смело миксуют его с пиджаками или строгими пальто.

Стильный образ с фуражкой. Фото из Instagram

Яркие акценты

Если вам нравится делать образ неповторимым, то обратите внимание на фуражки в цветах сезона. Красный, фиолетовый, горчичный или лимонный оттенок сразу добавляют луку настроения. Стильный ход — совместить кожаную фуражку с сумкой из того же материала. Такой образ всегда будет иметь гармоничный и дорогой вид.

Итак, фуражка — это не просто аксессуар, а способ добавить характера даже самому простому аутфиту. И кажется, что именно этой осенью она станет вашей новой fashion-привычкой.

