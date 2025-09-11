Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Фуражка возвращается — головной убор с характером

Фуражка возвращается — головной убор с характером

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 08:40
Модный головной убор 2025 — фуражка снова в тренде этой осенью
Девушка в фуражке. Фото: Freepik

Еще летом на модной арене появился головной убор, который имеет все шансы задержаться в трендах еще надолго. И это вовсе не бейсболка или бандана, которые давно стали привычными элементами street style. Речь идет о фуражке.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Возможно, вам она кажется немного слишком смелой. Но стоит взглянуть, как стильно ее носят инфлюенсеры, и мнение изменится.

Какую фуражку выбрать

Здесь все просто: актуальны и тканевые, и кожаные модели. Это тренд скорее о форме, чем о материале. Легкие хлопковые варианты идеальны для теплых дней, а твид или шерсть прекрасно подойдут для осени.

Трендовий головний убір цієї осені
Девушка в стильном головном уборе. Фото из Instagram

Кстати, фуражка хорошо вписывается как в casual-образы с джинсами или свитером, так и в более сдержанный, даже деловой стиль. Это уже доказали модные блогеры, которые смело миксуют его с пиджаками или строгими пальто.

Головний убір, який легко стилізувати
Стильный образ с фуражкой. Фото из Instagram

Яркие акценты

Если вам нравится делать образ неповторимым, то обратите внимание на фуражки в цветах сезона. Красный, фиолетовый, горчичный или лимонный оттенок сразу добавляют луку настроения. Стильный ход — совместить кожаную фуражку с сумкой из того же материала. Такой образ всегда будет иметь гармоничный и дорогой вид.

Итак, фуражка — это не просто аксессуар, а способ добавить характера даже самому простому аутфиту. И кажется, что именно этой осенью она станет вашей новой fashion-привычкой.

Ранее мы писали о том, какой головной убор получил заслуженно звание универсального, потому что подходит под все.

Также мы сообщали, какие еще головные уборы будут в тренде этой осенью.

мода тренды головные уборы стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации