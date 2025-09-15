Видео
Модные сочетания с жакетом — готовые идеи для осени-2025

Модные сочетания с жакетом — готовые идеи для осени-2025

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 18:05
Жакет в главной роли — формулы для модных аутфитов на осень
Девушка в жакете. Фото: freepik.com

Наверное, самый удобный элемент гардероба осенью за исключением джинсов — это жакет. Его легко накинуть в прохладное утро и так же быстро снять, когда днем становится теплее. Он сразу придает образу завершенность и создает ощущение сдержанной элегантности.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Жакет одинаково удачно сочетается с романтическими платьями, спортивными вещами или офисными образами, всегда добавляя им особого шарма. Именно поэтому он смело претендует на статус базы, вокруг которой можно строить любые модные эксперименты.

Модные образы с жакетами на осень

Total white и контрастный жакет в белом цвете

Сочетание белоснежной основы и жакета контрастного цвета выглядит сдержанно и утонченно. Это стильное решение подходит и для деловых встреч, и для особых выходов. Повторить его очень просто — достаточно любимых вещей в белых оттенках и акцентного жакета.

Стильний образ з акцентним жакетом
Образ с акцентом на жакет. Фото из Instagram

Удлиненные шорты и жакет

Если вы еще не готовы отказаться от любимых шорт, стоит совместить их с жакетом. Такое комбо выглядит современно и универсально. В зависимости от выбора обуви, этот сет будет отлично работать и для прогулки с подругами, и для рабочих будней.

Подовжені шорти з жакетом на прохолодний вечер
Стильные девушки. Фото из Instagram

Юбка плиссе с поло и жакетом

Этот вариант отсылает к preppy-эстетике. Короткая плиссированная юбка, классическое поло и элегантный жакет создают гармоничный и одновременно игривый образ. Если дополнить его соответствующей обувью, результат будет безупречным.

Жакет можна сміливо носити зі спідницею восени
Жакет с юбкой. Фото из Instagram

Платье или топ в бельевом стиле и жакет

Пока погода позволяет носить легкие платья и топы, советуем попробовать их в сочетании с брюками и трендовым жакетом.

Жакет може стати чудовим доповненням будь-якого образу
Жакет с топом. Фото из Instagram

Это одновременно комфортно, современно и очень стильно.

Ранее мы писали о модных моделях брюк на осень-зиму.

Также мы сообщали, какие женские кардиганы будут на пике популярности этой осенью.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
