Жакет в главной роли — формулы для модных аутфитов на осень

Модные сочетания с жакетом — готовые идеи для осени-2025
Наверное, самый удобный элемент гардероба осенью за исключением джинсов — это жакет. Его легко накинуть в прохладное утро и так же быстро снять, когда днем становится теплее. Он сразу придает образу завершенность и создает ощущение сдержанной элегантности.
Жакет одинаково удачно сочетается с романтическими платьями, спортивными вещами или офисными образами, всегда добавляя им особого шарма. Именно поэтому он смело претендует на статус базы, вокруг которой можно строить любые модные эксперименты.
Модные образы с жакетами на осень
Total white и контрастный жакет в белом цвете
Сочетание белоснежной основы и жакета контрастного цвета выглядит сдержанно и утонченно. Это стильное решение подходит и для деловых встреч, и для особых выходов. Повторить его очень просто — достаточно любимых вещей в белых оттенках и акцентного жакета.
Удлиненные шорты и жакет
Если вы еще не готовы отказаться от любимых шорт, стоит совместить их с жакетом. Такое комбо выглядит современно и универсально. В зависимости от выбора обуви, этот сет будет отлично работать и для прогулки с подругами, и для рабочих будней.
Юбка плиссе с поло и жакетом
Этот вариант отсылает к preppy-эстетике. Короткая плиссированная юбка, классическое поло и элегантный жакет создают гармоничный и одновременно игривый образ. Если дополнить его соответствующей обувью, результат будет безупречным.
Платье или топ в бельевом стиле и жакет
Пока погода позволяет носить легкие платья и топы, советуем попробовать их в сочетании с брюками и трендовым жакетом.
Это одновременно комфортно, современно и очень стильно.
