Головна Fashion Модні поєднання з жакетом — готові ідеї для осені-2025

Модні поєднання з жакетом — готові ідеї для осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 18:05
Жакет у головній ролі — формули для модних аутфітів на осінь
Дівчина в жакеті. Фото: freepik.com

Напевно, найзручніший елемент гардероба восени за виключенням джинсів — це жакет. Його легко накинути в прохолодний ранок і так само швидко зняти, коли вдень стає тепліше. Він одразу надає образу завершеності та створює відчуття стриманої елегантності.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

Жакет однаково вдало поєднується з романтичними сукнями, спортивними речами чи офісними образами, завжди додаючи їм особливого шарму. Саме тому він сміливо претендує на статус бази, навколо якої можна будувати будь-які модні експерименти.

Модні образи з жакетами на осінь

Total white та контрастний жакет

Поєднання білосніжної основи та жакета контрастного кольору має стриманий й витончений вигляд. Це стильне рішення підходить і для ділових зустрічей, і для особливих виходів. Повторити його дуже просто — достатньо улюблених речей у білих відтінках та акцентного жакета.

Стильний образ з акцентним жакетом
Образ з акцентом на жакет. Фото з Instagram

Подовжені шорти та жакет

Якщо ви ще не готові відмовитися від улюблених шортів, варто поєднати їх із жакетом. Таке комбо має сучасний й універсальний вигляд. Залежно від вибору взуття, цей сет чудово працюватиме і для прогулянки з подругами, і для робочих буднів.

Подовжені шорти з жакетом на прохолодний вечер
Стильні дівчата. Фото з Instagram

Спідниця плісе з поло та жакетом

Цей варіант відсилає до preppy-естетики. Коротка плісована спідниця, класичне поло та елегантний жакет створюють гармонійний і водночас грайливий образ. Якщо доповнити його відповідним взуттям, результат буде бездоганним.

Жакет можна сміливо носити зі спідницею восени
Жакет зі спідницею. Фото з Instagram

Сукня або топ у білизняному стилі та жакет

Поки погода дозволяє носити легкі сукні та топи, радимо спробувати їх у поєднанні зі штанами й трендовим жакетом.

Жакет може стати чудовим доповненням будь-якого образу
Жакет з топом. Фото з Instagram

Це водночас комфортно, сучасно й надзвичайно стильно.

Раніше ми писали про модні моделі штанів на осінь-зиму. 

Також ми повідомляли, які жіночі кардигани будуть на піку популярності цієї осені.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
