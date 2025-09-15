Жакет у головній ролі — формули для модних аутфітів на осінь

Модні поєднання з жакетом — готові ідеї для осені-2025
Напевно, найзручніший елемент гардероба восени за виключенням джинсів — це жакет. Його легко накинути в прохолодний ранок і так само швидко зняти, коли вдень стає тепліше. Він одразу надає образу завершеності та створює відчуття стриманої елегантності.
Жакет однаково вдало поєднується з романтичними сукнями, спортивними речами чи офісними образами, завжди додаючи їм особливого шарму. Саме тому він сміливо претендує на статус бази, навколо якої можна будувати будь-які модні експерименти.
Модні образи з жакетами на осінь
Total white та контрастний жакет
Поєднання білосніжної основи та жакета контрастного кольору має стриманий й витончений вигляд. Це стильне рішення підходить і для ділових зустрічей, і для особливих виходів. Повторити його дуже просто — достатньо улюблених речей у білих відтінках та акцентного жакета.
Подовжені шорти та жакет
Якщо ви ще не готові відмовитися від улюблених шортів, варто поєднати їх із жакетом. Таке комбо має сучасний й універсальний вигляд. Залежно від вибору взуття, цей сет чудово працюватиме і для прогулянки з подругами, і для робочих буднів.
Спідниця плісе з поло та жакетом
Цей варіант відсилає до preppy-естетики. Коротка плісована спідниця, класичне поло та елегантний жакет створюють гармонійний і водночас грайливий образ. Якщо доповнити його відповідним взуттям, результат буде бездоганним.
Сукня або топ у білизняному стилі та жакет
Поки погода дозволяє носити легкі сукні та топи, радимо спробувати їх у поєднанні зі штанами й трендовим жакетом.
Це водночас комфортно, сучасно й надзвичайно стильно.
