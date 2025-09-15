Жакет у головній ролі — формули для модних аутфітів на осінь

Дівчина в жакеті. Фото: freepik.com

Напевно, найзручніший елемент гардероба восени за виключенням джинсів — це жакет. Його легко накинути в прохолодний ранок і так само швидко зняти, коли вдень стає тепліше. Він одразу надає образу завершеності та створює відчуття стриманої елегантності.

Жакет однаково вдало поєднується з романтичними сукнями, спортивними речами чи офісними образами, завжди додаючи їм особливого шарму. Саме тому він сміливо претендує на статус бази, навколо якої можна будувати будь-які модні експерименти.

Модні образи з жакетами на осінь

Total white та контрастний жакет

Поєднання білосніжної основи та жакета контрастного кольору має стриманий й витончений вигляд. Це стильне рішення підходить і для ділових зустрічей, і для особливих виходів. Повторити його дуже просто — достатньо улюблених речей у білих відтінках та акцентного жакета.

Образ з акцентом на жакет. Фото з Instagram

Подовжені шорти та жакет

Якщо ви ще не готові відмовитися від улюблених шортів, варто поєднати їх із жакетом. Таке комбо має сучасний й універсальний вигляд. Залежно від вибору взуття, цей сет чудово працюватиме і для прогулянки з подругами, і для робочих буднів.

Стильні дівчата. Фото з Instagram

Спідниця плісе з поло та жакетом

Цей варіант відсилає до preppy-естетики. Коротка плісована спідниця, класичне поло та елегантний жакет створюють гармонійний і водночас грайливий образ. Якщо доповнити його відповідним взуттям, результат буде бездоганним.

Жакет зі спідницею. Фото з Instagram

Сукня або топ у білизняному стилі та жакет

Поки погода дозволяє носити легкі сукні та топи, радимо спробувати їх у поєднанні зі штанами й трендовим жакетом.

Жакет з топом. Фото з Instagram

Це водночас комфортно, сучасно й надзвичайно стильно.

