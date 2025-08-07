Видео
Главная Fashion Козловский и VIKA ADAMSKA создали одежду с особым смыслом

Козловский и VIKA ADAMSKA создали одежду с особым смыслом

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 18:12
Козловский в моде - его стильная коллекция с VIKA ADAMSKA в центре внимания
Виталий Козловский. Фото: adamskaya.com

Есть мгновения, которые хочется проживать снова. Не просто вспомнить, а будто нажать "repeat" и вернуться в тот самый момент, когда музыка звучит так громко, что заглушает мысли, когда весь зал поет вместе с вами и вы даже в толпе чувствуете себя частью чего-то большего. Это состояние единства, эйфории, свободы. Именно в таких мгновениях рождаются самые сильные воспоминания, которые захотели передать в новой капсульной коллекции одежды VIKA ADAMSKA x Виталий Козловский.

Новини.LIVE расскажет больше об этой коллекции.

Читайте также:

Козловский засветился в модной коллекции

Это первый официальный мерч певца и не просто одежда, а визуальная история о связи артиста со слушателем. Это про именно тот момент, что мы писали выше, когда сцена и фан-зона сливаются в один ритм. Когда не важно, открыли вы этого артиста вчера или пели его хиты еще под партой — важно, что сейчас вы рядом. И именно с таким настроением создавалась каждая вещь в коллекции.

Что в коллекции

Можно найти футболки с портретом Виталия Козловского, а также с культовой надписью "Пинаколада", которая стала новым фан-символом.

Козловський став обличчям нової колекції одягу
Стильные футболки с портретом Виталия Козловского. Фото: adamskaya.com

Женские майки — три варианта под твой вайб: "Спокуслива", "Запальна", "Вогняна". Потому что каждый концерт — это игра настроений, и вы должны быть в своем образе. Еще есть кроп-футболки "Мала змогла" для тех, кто привык преодолевать, менять, жить громко. Ее хочется носить не только во время шоу, но и в обычные дни, когда надо вспомнить, на что вы способны.

Речі з принтом Козловського
Вещи из новой коллекции. Фото: adamskaya.com

Носки с деталями, которые замечают только свои, тоже представлены. Это те самые маленькие акценты, которые добавляют стиля образу и подчеркивают причастность к сообществу. Вообще этот дроп не просто о моде, а больше о настроении, об общности, о музыкальной памяти. 

Кстати, сняли кампейн тоже, как мы видим, по-особенному: в нем появились и Виталий Козловский, и дизайнер бренда Виктория Адамская. У них получилась такая личная история, которую они прожили вместе с командой, фанами и каждой вещью из этой коллекции.





Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
