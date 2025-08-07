Козловський у моді — його стильна колекція з VIKA ADAMSKA у центрі уваги

Віталій Козловський. Фото: adamskaya.com

Є миті, які хочеться проживати знову. Не просто згадати, а ніби натиснути "repeat" і повернутись у той самий момент, коли музика лунає так гучно, що заглушує думки, коли весь зал співає разом з вами і ви навіть у натовпі відчувають себе частиною чогось більшого. Це стан єдності, ейфорії, свободи. Саме в таких митях народжуються найсильніші спогади, які і захотіли передати у новій капсульній колекції одягу VIKA ADAMSKA x Віталій Козловський.

Новини.LIVE розповість більше про цю колекцію.

Реклама

Читайте також:

Козловський засвітився в модній колекції

Це перший офіційний мерч співака і не просто одяг, а візуальна історія про зв'язок артиста зі слухачем. Це про саме той момент, що ми писали вище, коли сцена та фан-зона зливаються в один ритм. Коли не важливо, відкрили ви цього артиста вчора чи співали його хіти ще під партою — важливо, що зараз ви поруч. І саме з таким настроєм створювалась кожна річ у колекції.

Що в колекції

Можна знайти футболки з портретом Віталія Козловського, а також із культовим написом "Пінаколада", який став новим фан-символом.

Стильні футболки. Фото: adamskaya.com

Жіночі майки — три варіанти під твій вайб: "Спокуслива", "Запальна", "Вогняна". Бо кожен концерт — це гра настроїв, і ви маєте бути у своєму образі. Ще є кроп-футболки "Мала змогла" для тих, хто звик долати, змінювати, жити голосно. Її хочеться носити не тільки під час шоу, а й у звичайні дні, коли треба згадати, на що ви здатні.

Речі з нової колекції. Фото: adamskaya.com

Шкарпетки з деталями, які помічають тільки свої, теж представлені. Це ті самі маленькі акценти, що додають стилю образу і підкреслюють причетність до спільноти. Взагалі цей дроп не просто про моду, а про настрій, про спільність, про музичну пам’ять.

До речі, зняли кампейн теж, як ми бачимо, по-особливому: у ньому з’явилися і Віталій Козловський, і дизайнерка бренду Вікторія Адамська. В них вийшла така особиста історія, яку вони прожили разом із командою, фанами і кожною річчю з цієї колекції.

Раніше ми писали про те, які речі завжди в тренді і майже ніколи не втрачають актуальності.

Також ми повідомляли, в які речі варто інвестувати, бо з роками вони лише дорожчають.