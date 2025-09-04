Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Цвет ногтей, что добавляет уверенности и шарма женщинам после 50

Цвет ногтей, что добавляет уверенности и шарма женщинам после 50

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 19:49
Маникюр для женщин после 50 — оттенок, что всегда будет удачным выбором
Женщине делают маникюр. Фото: pixabay

Мода на ногти меняется так же быстро, как и на одежду. Но есть цвета маникюра, которые остаются актуальными всегда. Особую любовь уже завоевал нежный оттенок rosewater — или, как его еще называют, "розовая вода". О нем сейчас говорят не только бьюти-блогеры, но и стилисты по всему миру, а женщины после 50 и вовсе называют этот цвет настоящим секретом молодости.

Об этом пишет журнал Parade.

Реклама
Читайте также:

Какой маникюр выглядит дорогостоящим

Rosewater — это маникюр в природном стиле. Легкий полупрозрачный розовый оттенок, который может играть от нежного сиреневого до мягко-красного. Ногти с таким покрытием выглядят аккуратными, свежими и очень натуральными — будто вы просто родились с идеально ухоженными руками.

Цей відтінок рожевого найкращий вибір на 2025 рік
Розовый оттенок на ногтях. Фото из Instagram

Почему его так полюбили женщины:

  • он придает рукам ухоженный вид без лишнего декора;
  • визуально омолаживает, делая кожу рук более свежей;
  • легко сочетается с любым образом — от офисного костюма до вечернего платья.

И главное то, что за таким маникюром просто ухаживать. Можно оставить его в минималистичном варианте или же добавить немного блеска, если хочется праздничного настроения.

Ніжний відтінок для манікюру, що завжди доречний
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Rosewater — это про роскошь в простоте. Именно поэтому он так стремительно покорил мир и остается выбором тех, кто хочет выглядеть стильно, но естественно. А бонусом становится легкий эффект омоложения, который мы все так любим.

Ранее мы писали о том, какими гель-лаками запретили пользоваться в ЕС.

Также мы сообщали, какой цвет маникюра способен притянуть в вашу жизнь все самое лучшее в этом сентябре.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации