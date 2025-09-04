Маникюр для женщин после 50 — оттенок, что всегда будет удачным выбором

Женщине делают маникюр. Фото: pixabay

Мода на ногти меняется так же быстро, как и на одежду. Но есть цвета маникюра, которые остаются актуальными всегда. Особую любовь уже завоевал нежный оттенок rosewater — или, как его еще называют, "розовая вода". О нем сейчас говорят не только бьюти-блогеры, но и стилисты по всему миру, а женщины после 50 и вовсе называют этот цвет настоящим секретом молодости.

Об этом пишет журнал Parade.

Реклама

Читайте также:

Какой маникюр выглядит дорогостоящим

Rosewater — это маникюр в природном стиле. Легкий полупрозрачный розовый оттенок, который может играть от нежного сиреневого до мягко-красного. Ногти с таким покрытием выглядят аккуратными, свежими и очень натуральными — будто вы просто родились с идеально ухоженными руками.

Розовый оттенок на ногтях. Фото из Instagram

Почему его так полюбили женщины:

он придает рукам ухоженный вид без лишнего декора;

визуально омолаживает, делая кожу рук более свежей;

легко сочетается с любым образом — от офисного костюма до вечернего платья.

И главное то, что за таким маникюром просто ухаживать. Можно оставить его в минималистичном варианте или же добавить немного блеска, если хочется праздничного настроения.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Rosewater — это про роскошь в простоте. Именно поэтому он так стремительно покорил мир и остается выбором тех, кто хочет выглядеть стильно, но естественно. А бонусом становится легкий эффект омоложения, который мы все так любим.

Ранее мы писали о том, какими гель-лаками запретили пользоваться в ЕС.

Также мы сообщали, какой цвет маникюра способен притянуть в вашу жизнь все самое лучшее в этом сентябре.