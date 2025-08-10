Какой цвет маникюра стоит сделать в сентябре — принесет счастье и удачу

Зеленый маникюр. Фото: Freepik

Для каждого месяца существует свой счастливый цвет. Если его использовать в маникюре, он принесет удачу и притянет счастье. Так, в сентябре стоит отдать предпочтение оттенкам зеленого.

Идеи маникюра в зеленом цвете

В сентябре зеленый цвет маникюра станет просто магнитом для счастья. Он притянет удачу, а особенно в финансовом плане. При этом, можно использовать любые оттенки зеленого: змеиный, хаки, изумрудный, оливковый, бирюзовый, фисташковый или лаймовый.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Если вы хотите, чтобы вам везло в отношениях и личной жизни, попробуйте совместить зеленый со светло-бежевыми оттенками, например, кремовым или молочным. Они будут идеально сочетаться и будут иметь стильный вид.

Насыщенный зеленый маникюр. Фото из Instagram

В дизайне также никаких ограничений нет. Выбирайте однотонное покрытие, если хотите чего-то классического. Для более интересных вариантов попробуйте разбавить маникюр различными линиями или цветами, добавьте блеска или наоборот — матовости.

Маникюр с зеленым дизайном. Фото из Instagram

Если же вы хотите, чтобы месяц точно выдался счастливым, попробуйте сделать вариант сразу со всеми оттенками — от самого светлого до самого темного на каждом пальце. С таким дизайном удача вам гарантирована.

Различные оттенки зеленого. Фото из Instagram

Зеленый цвет символизирует победу, спокойствие и гармонию. Он поможет почувствовать обновление и радость. Если это именно то, что вам нужно, не забудьте добавить в следующий дизайн маникюра хотя бы маленькую капельку зеленого.

