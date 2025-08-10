Какой цвет маникюра стоит сделать в сентябре — принесет счастье и удачу

Принесет удачу — счастливый цвет маникюра в сентябре
Для каждого месяца существует свой счастливый цвет. Если его использовать в маникюре, он принесет удачу и притянет счастье. Так, в сентябре стоит отдать предпочтение оттенкам зеленого.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Идеи маникюра в зеленом цвете
В сентябре зеленый цвет маникюра станет просто магнитом для счастья. Он притянет удачу, а особенно в финансовом плане. При этом, можно использовать любые оттенки зеленого: змеиный, хаки, изумрудный, оливковый, бирюзовый, фисташковый или лаймовый.
Если вы хотите, чтобы вам везло в отношениях и личной жизни, попробуйте совместить зеленый со светло-бежевыми оттенками, например, кремовым или молочным. Они будут идеально сочетаться и будут иметь стильный вид.
В дизайне также никаких ограничений нет. Выбирайте однотонное покрытие, если хотите чего-то классического. Для более интересных вариантов попробуйте разбавить маникюр различными линиями или цветами, добавьте блеска или наоборот — матовости.
Если же вы хотите, чтобы месяц точно выдался счастливым, попробуйте сделать вариант сразу со всеми оттенками — от самого светлого до самого темного на каждом пальце. С таким дизайном удача вам гарантирована.
Зеленый цвет символизирует победу, спокойствие и гармонию. Он поможет почувствовать обновление и радость. Если это именно то, что вам нужно, не забудьте добавить в следующий дизайн маникюра хотя бы маленькую капельку зеленого.
Напомним, ранее мы писали самый дорогой маникюр, который поразил своей стоимостью.
Также мы рассказывали о том, любимые дизайны маникюра королевской семьи Великобритании.
Читайте Новини.LIVE!