Принесет удачу — счастливый цвет маникюра в сентябре

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 19:15
Какой цвет маникюра стоит сделать в сентябре — принесет счастье и удачу
Зеленый маникюр. Фото: Freepik

Для каждого месяца существует свой счастливый цвет. Если его использовать в маникюре, он принесет удачу и притянет счастье. Так, в сентябре стоит отдать предпочтение оттенкам зеленого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Идеи маникюра в зеленом цвете

В сентябре зеленый цвет маникюра станет просто магнитом для счастья. Он притянет удачу, а особенно в финансовом плане. При этом, можно использовать любые оттенки зеленого: змеиный, хаки, изумрудный, оливковый, бирюзовый, фисташковый или лаймовый.

У вересні щасливим буде зелений колір манікюру
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Если вы хотите, чтобы вам везло в отношениях и личной жизни, попробуйте совместить зеленый со светло-бежевыми оттенками, например, кремовым или молочным. Они будут идеально сочетаться и будут иметь стильный вид.

У вересні щасливим буде зелений колір манікюру
Насыщенный зеленый маникюр. Фото из Instagram

В дизайне также никаких ограничений нет. Выбирайте однотонное покрытие, если хотите чего-то классического. Для более интересных вариантов попробуйте разбавить маникюр различными линиями или цветами, добавьте блеска или наоборот — матовости.

У вересні щасливим буде зелений колір манікюру
Маникюр с зеленым дизайном. Фото из Instagram

Если же вы хотите, чтобы месяц точно выдался счастливым, попробуйте сделать вариант сразу со всеми оттенками — от самого светлого до самого темного на каждом пальце. С таким дизайном удача вам гарантирована.

У вересні щасливим буде зелений колір манікюру
Различные оттенки зеленого. Фото из Instagram

Зеленый цвет символизирует победу, спокойствие и гармонию. Он поможет почувствовать обновление и радость. Если это именно то, что вам нужно, не забудьте добавить в следующий дизайн маникюра хотя бы маленькую капельку зеленого.

Напомним, ранее мы писали самый дорогой маникюр, который поразил своей стоимостью.

Также мы рассказывали о том, любимые дизайны маникюра королевской семьи Великобритании.

сентябрь маникюр удача цвет ногти
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
