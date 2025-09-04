Відео
Колір нігтів, що додає впевненості й шарму жінкам після 50 років

Дата публікації: 4 вересня 2025 19:49
Манікюр для жінок після 50 — відтінок, який завжди буде вдалим вибором
Жінці роблять манікюр. Фото: pixabay

Мода на нігті змінюється так само швидко, як і на одяг. Але є кольори манікюру, які залишаються актуальними завжди. Особливу любов вже завоював ніжний відтінок rosewater — або, як його ще називають, "рожева вода". Про нього зараз говорять не лише б’юті-блогери, а й стилісти по всьому світу, а жінки після 50 і зовсім називають цей колір справжнім секретом молодості.

Про це пише журнал Parade.

Читайте також:

Який манікюр має дорогий вигляд

Rosewater — це манікюр у природньому стилі. Легкий напівпрозорий рожевий відтінок, який може грати від ніжного бузкового до м’яко-червоного. Нігті з таким покриттям мають акуратний, свіжий й дуже натуральний вигляд — ніби ви просто народилися з ідеально доглянутими руками.

Цей відтінок рожевого найкращий вибір на 2025 рік
Рожевий відтінок на нігтях. Фото з Instagram

Чому його так полюбили жінки:

  • він додає рукам доглянутого вигляду без зайвого декору;
  • візуально омолоджує, роблячи шкіру рук більш свіжою;
  • легко поєднується з будь-яким образом — від офісного костюма до вечірньої сукні.

І головне те, що за таким манікюром просто доглядати. Можна залишити його в мінімалістичному варіанті або ж додати трохи блиску, якщо хочеться святкового настрою.

Ніжний відтінок для манікюру, що завжди доречний
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Rosewater — це про розкіш у простоті. Саме тому він так стрімко підкорив світ і залишається вибором тих, хто хоче мати стильний, але природний вигляд. А бонусом стає легкий ефект омолодження, якого ми всі так любимо.

Раніше ми писали про те, якими гель-лаками заборонили користуватися в ЄС.

Також ми повідомляли, який колір манікюру здатний притягнути у ваше життя все найкраще цього вересня.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
