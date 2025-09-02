Как правильно называть головные уборы на украинском — "картуз", "кепка" или "кашкет"

Девушка в фуражке. Фото: freepik.com

Если заглянуть на вашу полочку с головными уборами, скорее всего там найдется хотя бы один с козырьком — тот самый выступ спереди, защищающий глаза от солнца. Но как его правильно назвать? В украинском языке есть несколько вариантов, и они не совсем синонимы.

Украинские названия головных уборов

"Кепка"

Это слово чаще всего можно услышать в повседневной речи. В словарях его фиксируют как головной убор с мягким козырьком, без донышка и околыша. Простыми словами: это универсальный вариант, который поймут все. Часто под этим словом подразумевают и бейсболку — спортивный вариант кепки.

"Кашкет"

Словари определяют ее как мужской головной убор с козырьком. Больше уточнений нет — словарно это очень точное слово. Женский вариант — "кашкетка", который звучит более разговорно.

"Картуз"

Когда-то это слово было на пике популярности, а сейчас его используют реже. Основное отличие — мягкий козырек. Если вспомнить сериал "Острые козырьки", козырьки героев немного прогибались под тяжестью верхней части. В быту же "картузом" можно назвать любой головной убор с козырьком.

"Кепі"

Это слово пришло из французского и означает головной убор с жестким донышком. Помните комедию "Жандарм из Сен-Тропе"? Именно такой форменный головной убор и есть "кепі". Раньше это была часть военной или полицейской униформы, но сейчас "кепі" носят и в гражданской жизни.

"Козирка"

Это совсем другое слово. В словарях его определяют как карту с козырем, и к головным уборам оно не имеет никакого отношения.

Так что, выбирая слово для разговора или текста, ориентируйтесь на словарную точность: "кепка" — универсальная, "кашкет" — точное мужское название, "картуз" — классическое и мягкое, "кепі" — форменное и жесткое, а "козирка" — совсем не про шапки.

