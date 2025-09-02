Відео
Картуз, кепка чи кашкет — як правильно називати головний убір

Дата публікації: 2 вересня 2025 10:38
Як правильно називати головні убори українською — картуз, кепка чи кашкет
Дівчина в кашкеті. Фото: freepik.com

Якщо зазирнути на вашу поличку з головними уборами, швидше за все, там знайдеться хоча б один з козирком — той самий виступ спереду, що захищає очі від сонця. Але як його правильно назвати? В українській мові є кілька варіантів, і вони не зовсім синоніми.

Про них детально розповів Oboz.ua.

Українські назви головних уборів

Кепка

Це слово найчастіше можна почути у повсякденній мові. У словниках його фіксують як головний убір з м’яким дашком, без денця та околички. Простими словами: це універсальний варіант, який зрозуміють усі. Часто під цим словом мають на увазі і бейсболку — спортивний варіант кепки.

Як буде звучати кепка українською мовою
Дівчина в кепці. Фото: freepik.com

Кашкет

Словники визначають його як чоловічий головний убір із козирком. Більше уточнень немає — словниково це дуже точне слово. Жіночий варіант — "кашкетка", який звучить більш розмовно.

Картуз

Колись це слово було на піку популярності, а зараз його використовують рідше. Основна відмінність — м’який козирок. Якщо пригадати серіал "Гострі картузи", козирки героїв трохи прогиналися під вагою верхньої частини. У побуті ж картузом можна назвати будь-який головний убір із козирком.

Картузом можна назвати головний убір із козирком
Картуз. Фото: freepik.com

Кепі

Це слово прийшло з французької і означає головний убір з жорстким денцем. Пам’ятаєте комедію "Жандарм із Сен-Тропе"? Саме такий формений головний убір і є кепі. Раніше це була частина військової чи поліцейської уніформи, але зараз кепі носять і в цивільному житті.

Козирка

Це зовсім інше слово. У словниках його визначають як карту з козирем, і до головних уборів воно не має жодного стосунку.

Отже, обираючи слово для розмови або тексту, орієнтуйтеся на словникову точність: кепка — універсальна, кашкет — точна чоловіча назва, картуз — класична й м’яка, кепі — формена і жорстка, а козирка — зовсім не про шапки.

мода стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
